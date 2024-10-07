Japon devi Metaplanet Bitcoin varlıklarını 40 milyon dolara yükseltti

Kripto Para

Kripto para dünyasında kurumsal yatırımcıların rolü giderek artıyor. Japon yatırım şirketi Metaplanet, son Bitcoin alımıyla kripto varlıklarına olan inancını bir kez daha ortaya koydu. Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimsemeye başlayan şirket, o zamandan beri düzenli alımlarla portföyünü genişletiyor.

Metaplanet 108 Bitcoin Alarak Varlıklarını 40 Milyon Dolara Çıkardı

Metaplanet'in son Bitcoin alımı, kripto para piyasasındaki kurumsal ilginin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Şirket, 1 milyar yen (6,7 milyon dolar) karşılığında 108,786 BTC satın aldı. Bu alım, Metaplanet'in toplam Bitcoin varlığını 639,503 BTC'ye çıkardı. Şu anki piyasa fiyatları göz önüne alındığında, 108,786 BTC yaklaşık 40,6 milyon dolar ediyor.

Şirket yetkilileri, son alımlarını Bitcoin başına ortalama 9,19 milyon yen (61.880 dolar) fiyatından gerçekleştirdiklerini açıkladı. Metaplanet'in tüm Bitcoin rezervleri ise ortalama 9,32 milyon yen (62.789 dolar) fiyatından elde edildi.

Metaplanet'in Bitcoin alım stratejisi Mayıs ayında başladı. Şirket, o tarihten bu yana Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak kabul etti. Bu kararın ardından Metaplanet, düzenli Bitcoin alımlarıyla varlıklarını sürekli olarak genişletti.

Geçtiğimiz hafta Metaplanet, 1 milyar yen (6,7 milyon dolar) karşılığında 107,913 BTC daha satın aldığını bildirmişti. Bu alım, şirketin Bitcoin varlıklarını artırma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Metaplanet ayrıca Bitcoin opsiyon satışlarından da gelir elde ediyor. Şirket, geçen hafta 23,972 BTC, yani mevcut fiyatlarla yaklaşık 1,52 milyon dolar değerinde opsiyon primi topladığını duyurdu. Bu strateji, şirketin Bitcoin

Kripto para piyasasındaki kurumsal yatırımcı ilgisi sadece Metaplanet ile sınırlı kalmıyor. BitcoinTreasuries verilerine göre Michael Saylor liderliğindeki MicroStrategy 252.220 BTC ile en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda yer alıyor. Bu rekoru 26.842 BTC ile Marathon Digital takip ediyor.