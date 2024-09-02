Japon devi Metaplanet ve Ripple ortağı SBI arasında önemli ortaklık

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Japonya'nın önde gelen Bitcoin yatırımcısı Metaplanet, kripto dünyasında ses getirecek bir adım attı. Ripple'ın uzun süreli ortağı SBI ile stratejik bir iş birliği başlatan şirket, Bitcoin ticareti ve saklama hizmetlerine odaklanacak. Bu ortaklık, kurumsal Bitcoin yatırımları için yeni fırsatlar sunarken, Japonya'nın kripto ekosisteminde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet Ve SBI Ortaklığında Kurumsal Bitcoin Yatırımlarında Yeni Dönem Başlıyor

Japonya'nın önde gelen Bitcoin yatırımcılarından Metaplanet, Ripple'ın uzun süredir ortağı olan finansal hizmetler şirketi SBI ile önemli bir iş birliğine imza attı. Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, kısa bir süre önce X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin SBI Group'un kripto yatırım hizmeti SBI VC Trade ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Gerovich, iş birliğinin odak noktasının "Bitcoin ticareti ve saklama hizmetleri" olacağını belirtti. Metaplanet'in resmî açıklamasında, bu iş birliğinin Japonya'daki önde gelen sektör paydaşlarıyla etkileşime geçme çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Şirket bu hamlesiyle kurumsal Bitcoin biriktirme stratejisini destekleyen paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ortaklığın kilit unsurlarından biri, vergi verimliliğine öncelik veren ve Bitcoin'i finansman için teminat olarak kullanma potansiyeli sunan uyumlu bir kurumsal saklama hizmetine erişim olarak öne çıkıyor. Metaplanet, hazinesinin büyümesiyle birlikte finansal esnekliğini artırabilecek çeşitli araç ve stratejileri değerlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Gerçekleştirilen bu iş birliğiyle SBI, Metaplanet'e Bitcoin (BTC) alım stratejisinde destek olacak. Finansal hizmetler alanında hizmet veren SBI, ticaret, saklama ve operasyon konularında çeşitli hizmetler sunacak. SBI'nin açıklamasında, Metaplanet'in Bitcoin'in nadirliğine ve para politikasına odaklandığı hem borç hem de öz sermaye finansmanı yoluyla Bitcoin birikimini ilerlettiği belirtildi.