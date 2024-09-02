Japon devi Metaplanet ve Ripple ortağı SBI arasında önemli ortaklık - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Japon devi Metaplanet ve Ripple ortağı SBI arasında önemli ortaklık

Japon devi Metaplanet ve Ripple ortağı SBI arasında önemli ortaklık

Japonya'nın önde gelen Bitcoin yatırımcısı Metaplanet, Ripple'ın bankacılık ortağı SBI ile stratejik iş birliği başlattı. Ortaklık, Bitcoin ticareti ve saklama hizmetlerine odaklanacak. SBI, Metaplanet'e vergi avantajlı kurumsal saklama hizmeti sağlayacak.

02.09.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın önde gelen Bitcoin yatırımcısı Metaplanet, kripto dünyasında ses getirecek bir adım attı. Ripple'ın uzun süreli ortağı SBI ile stratejik bir iş birliği başlatan şirket, Bitcoin ticareti ve saklama hizmetlerine odaklanacak. Bu ortaklık, kurumsal Bitcoin yatırımları için yeni fırsatlar sunarken, Japonya'nın kripto ekosisteminde önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet Ve SBI Ortaklığında Kurumsal Bitcoin Yatırımlarında Yeni Dönem Başlıyor

Japonya'nın önde gelen Bitcoin yatırımcılarından Metaplanet, Ripple'ın uzun süredir ortağı olan finansal hizmetler şirketi SBI ile önemli bir iş birliğine imza attı. Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, kısa bir süre önce X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin SBI Group'un kripto yatırım hizmeti SBI VC Trade ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Gerovich, iş birliğinin odak noktasının "Bitcoin ticareti ve saklama hizmetleri" olacağını belirtti. Metaplanet'in resmî açıklamasında, bu iş birliğinin Japonya'daki önde gelen sektör paydaşlarıyla etkileşime geçme çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Şirket bu hamlesiyle kurumsal Bitcoin biriktirme stratejisini destekleyen paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ortaklığın kilit unsurlarından biri, vergi verimliliğine öncelik veren ve Bitcoin'i finansman için teminat olarak kullanma potansiyeli sunan uyumlu bir kurumsal saklama hizmetine erişim olarak öne çıkıyor. Metaplanet, hazinesinin büyümesiyle birlikte finansal esnekliğini artırabilecek çeşitli araç ve stratejileri değerlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Gerçekleştirilen bu iş birliğiyle SBI, Metaplanet'e Bitcoin (BTC) alım stratejisinde destek olacak. Finansal hizmetler alanında hizmet veren SBI, ticaret, saklama ve operasyon konularında çeşitli hizmetler sunacak. SBI'nin açıklamasında, Metaplanet'in Bitcoin'in nadirliğine ve para politikasına odaklandığı hem borç hem de öz sermaye finansmanı yoluyla Bitcoin birikimini ilerlettiği belirtildi.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon devi Metaplanet ve Ripple ortağı SBI arasında önemli ortaklık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 14:55:58. #1.13#
SON DAKİKA: Japon devi Metaplanet ve Ripple ortağı SBI arasında önemli ortaklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement