Japon enerji devi Bitcoin rezervlerini artırıyor

Kripto Para

Kurumsal şirketlerin kripto para piyasalarındaki varlığı artmaya devam ediyor. Remixpoint'in son Bitcoin alımı, şirketin Eylül ayında başlattığı kripto varlık yatırım stratejisinin önemli bir adımını oluşturuyor. Bu hamle, Japon şirketlerinin geleneksel finans yaklaşımından kripto varlıklara yönelik artan ilgisini gösteriyor.

Japon Şirketlerin Kripto Varlık Yatırımlarına Hız Veriyor

Remixpoint'in kripto yatırım stratejisi, MicroStrategy ve Metaplanet gibi kurumsal Bitcoin yatırımcılarının izinden gidiyor. Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi MicroStrategy, 6-12 Ocak tarihleri arasında 243 milyon dolar değerinde 2.530 BTC daha satın aldı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 450.000 BTC'ye yükseldi.

Japon yatırım şirketi Metaplanet de Bitcoin yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Şirket, bu yıl içinde Bitcoin varlıklarını 10.000 BTC seviyesine çıkarmayı planlarken, 23 Aralık'taki 619,7 BTC'lik alımıyla toplam varlığını 1.761,98 BTC'ye yükseltti.

Remixpoint'in hisse performansı da kripto yatırımlarıyla paralel bir seyir izliyor. Şirketin Tokyo borsasında işlem gören hisseleri, salı günü öğleden sonra oturumunda yüzde 3,7 yükseldi. Yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.