Japon kripto para borsası Nasdaq'a açılıyor - Son Dakika
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Japon kripto para borsası Nasdaq'a açılıyor

Japon kripto para borsası Nasdaq\'a açılıyor

Japonya'nın lider kripto para borsalarından Coincheck, Thunder Bridge Capital ile birleşerek Nasdaq'ta işlem görmeye hazırlanıyor. Borsa, 1,3 milyar dolarlık başlangıç piyasa değeri ve CNCK koduyla ABD'de halka açılan ikinci kripto para şirketi unvanını kazanıyor.

11.12.2024 13:56
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Coincheck'in uluslararası genişleme stratejisi önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket, Thunder Bridge IV ile gerçekleştirdiği de-SPAC birleşmesi sonrasında Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak. Bu hamle, kripto para sektörünün yeni bir büyüme dönemine girdiğine işaret ediyor.

Hack Skandalından Nasdaq Başarısına Giden Yol

Monex Group'un yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren Coincheck, küresel pazarlarda stratejik bir konum elde ediyor. Borsa, Nasdaq listesiyle uluslararası yatırımcılara erişim sağlamayı ve küresel satın almalarla kripto varlık işini genişletmeyi hedefliyor.

Galaxy Digital, Barclays Capital ve Cantor Fitzgerald & Co. şirketin de-SPAC sürecinde danışmanlık verirken, J.P. Morgan Securities tek finansal danışman olarak görev yapıyor. Birleşik şirketin yönetim kurulu başkanlığını Oki Matsumoto üstlenecek.

2018 yılındaki 530 milyon dolarlık hack olayından sonra etkilenen 260.000 kullanıcının tüm kayıplarını kendi sermayesiyle karşılayan Coincheck, bu süreçten güçlenerek çıktı. Bu olay, Japonya'da daha sıkı KYC (Müşterini Tanı) ve raporlama gerekliliklerinin uygulanmasını sağladı. 2021'de doğrudan halka arz yoluyla Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan Coinbase'den sonra Coincheck, ABD borsalarında halka açılan ikinci büyük kripto para şirketi konumuna gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Japonya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon kripto para borsası Nasdaq'a açılıyor - Son Dakika
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