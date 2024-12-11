Japon kripto para borsası Nasdaq\'a açılıyor

Kripto Para

Coincheck'in uluslararası genişleme stratejisi önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Şirket, Thunder Bridge IV ile gerçekleştirdiği de-SPAC birleşmesi sonrasında Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak. Bu hamle, kripto para sektörünün yeni bir büyüme dönemine girdiğine işaret ediyor.

Hack Skandalından Nasdaq Başarısına Giden Yol

Monex Group'un yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren Coincheck, küresel pazarlarda stratejik bir konum elde ediyor. Borsa, Nasdaq listesiyle uluslararası yatırımcılara erişim sağlamayı ve küresel satın almalarla kripto varlık işini genişletmeyi hedefliyor.

Galaxy Digital, Barclays Capital ve Cantor Fitzgerald & Co. şirketin de-SPAC sürecinde danışmanlık verirken, J.P. Morgan Securities tek finansal danışman olarak görev yapıyor. Birleşik şirketin yönetim kurulu başkanlığını Oki Matsumoto üstlenecek.

2018 yılındaki 530 milyon dolarlık hack olayından sonra etkilenen 260.000 kullanıcının tüm kayıplarını kendi sermayesiyle karşılayan Coincheck, bu süreçten güçlenerek çıktı. Bu olay, Japonya'da daha sıkı KYC (Müşterini Tanı) ve raporlama gerekliliklerinin uygulanmasını sağladı. 2021'de doğrudan halka arz yoluyla Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan Coinbase'den sonra Coincheck, ABD borsalarında halka açılan ikinci büyük kripto para şirketi konumuna gelecek.