Japon oyun devinden Bitcoin hamlesi

Kripto Para

Final Fantasy: Brave Exvius ve Brave Frontier gibi popüler oyunların geliştiricisi Gumi, finansal yapısını güçlendirme stratejisi kapsamında önemli bir adım atıyor. Şirket, 2024 yılının Şubat-Mayıs döneminde gerçekleştireceği Bitcoin alımıyla Blockchain ve kripto para varlıkları alanındaki yatırımlarını genişletiyor.

Oyun Sektöründen Kurumsal Bitcoin Hamlesi

Gumi, node operasyon işini genişletme ve Web3 alanındaki varlığını güçlendirme hedefiyle Bitcoin yatırımına yöneliyor. Nisan 2025'te sona erecek mali yılın ikinci çeyreğinde Babylon protokolüne validatör olarak katılan şirket, Japonya'da bu alanda öncü konumunda.

Şirket, Bitcoin fiyatındaki artıştan elde edilecek kazançların yanı sıra fazla Bitcoin fonlarını Babylon'a stake ederek ikincil gelir oluşturmayı hedefliyor. Gumi, üç aylık periyotlarla kripto varlıklarının piyasa değeri değerlendirmesini gerçekleştirecek.

2007 yılında kurulan ve 2014'te Tokyo Borsası'nda işlem görmeye başlayan Gumi, gumi Cryptos Capital (gCC) adlı girişim sermayesi şirketiyle erken aşama Blockchain ve kripto projelerine yatırım yapıyor. MarketWatch verilerine göre şirketin hisse değeri pazartesi günü yüzde 3,65 artışla 454 yene ulaştı.