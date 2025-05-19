Japon yatırım devi Bitcoin alımlarını hızlandırıyor

Bitcoin biriktirmesiyle Asya'nın MicroStrategy'si olarak anılan Metaplanet, dünyanın en büyük kripto para birimine yönelik pozitif yaklaşımını sürdürürken 104,3 milyon dolar değerinde Bitcoin daha satın aldı. CEO Simon Gerovich, şirketin Bitcoin başına ortalama 103.873 dolar fiyattan 1.004 BTC alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu alım, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştığı bir rallinin ortasında gerçekleşti.

Metaplanet 7.800 BTC Barajını Aştı

Metaplanet, Nisan 2024'te Bitcoin almaya başladığından beri kurumsal kripto varlık stratejisini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Şirketin toplam Bitcoin rezervleri 7.800 BTC'ye ulaştı ve bu miktar mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 806 milyon dolar değerinde.

Tokyo borsasında listelenen şirket, Bitcoin alımlarını çeşitli tahvil ihraçları aracılığıyla finanse ediyor. En son geçen hafta, şirket 15 milyon dolarlık bir ihraç duyurdu bu da 15. adi tahvil satışını temsil ediyor.

Bitcointreasuriesnet verilerine göre Metaplanet, Asya'daki en büyük halka açık kurumsal Bitcoin sahibi ve küresel olarak 11. sırada yer alıyor. Michael Saylor liderliğindeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy), 568.840 BTC ile listenin başında yer alıyor.

Bu son alım, Bitcoin'in son 24 saatte 103.343 dolar seviyesinde yatay seyrettiği bir dönemde gerçekleşti. Metaplanet'in hisseleri ise Yahoo Finance verilerine göre pazartesi günü Japonya'da yüzde 12,2 yükseldi.

Şirketin 2025 sonuna kadar 10.000 BTC'ye ulaşma hedefi, kurumsal Bitcoin birikiminin küresel bir trend haline geldiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, şirketlerin bilançolarını Bitcoin gibi dijital varlıklarla çeşitlendirmek için artan ilgisini yansıtıyor.