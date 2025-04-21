Japon yatırım devi Bitcoin alımlarını hızlandırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Japon yatırım devi Bitcoin alımlarını hızlandırdı

Japon yatırım devi Bitcoin alımlarını hızlandırdı

Japon yatırım şirketi Metaplanet, ABD'nin tarife önlemlerinden kaynaklanan piyasa belirsizliklerine rağmen 28,2 milyon dolar değerinde 330 Bitcoin (BTC) daha satın aldığını duyurdu. Şirket, bu ayki üçüncü alımıyla toplam varlıklarını 4.855 BTC'ye çıkararak Asya'nın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna yükseldi.

21.04.2025 09:45
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Metaplanet, Bitcoin biriktirme stratejisini Nisan 2024'te başlattı ve piyasadaki dalgalanmalara rağmen alımlarını sürdürdü. Şirket, Bitcoin'i ortalama 89.928 dolar fiyattan satın alırken, yatırım stratejisinin meyvelerini toplamaya başladı. Metaplanet'in hisseleri, Bitcoin stratejisini benimsediği geçen yıldan bu yana Tokyo Borsası'nda yüzde 1.086'lık olağanüstü bir artış kaydetti. Bu durum, kurumsal Bitcoin yatırımlarının şirket değeri üzerindeki potansiyel etkisini açıkça ortaya koydu.

Metaplanet Yıl Sonuna Kadar 10.000 BTC Hedefliyor

Japon yatırım şirketi Metaplanet, son Bitcoin alımını Bitcoin başına 85.605 dolar fiyat seviyesinden tamamladı. Bu fiyat, Japon yeni cinsinden yaklaşık 12,18 milyon yene tekabül ediyor.

Şirketin bu hamlesi, Bitcoin'in 2 Nisan'dan beri ilk kez 87.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla aynı döneme rastladı. Lider kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,5 değer kazanarak 87.279 dolar seviyesine ulaştı.

Metaplanet, Nisan 2024'te başlattığı Bitcoin biriktirme stratejisi kapsamında, ABD'nin tarife açıklamalarının neden olduğu piyasa düşüşüne rağmen alımlarına devam etti. Şirket, Nisan ayında 809 BTC daha satın alarak yıl sonundaki 10.000 BTC hedefine doğru ilerledi.

Bu gelişmeler ışığında Metaplanet, küresel ölçekte onuncu sırada yer alırken Asya bölgesinde en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna yükseldi. Michael Saylor'ın Strategy şirketi ise geçen hafta 3.459 BTC daha alarak toplam varlıklarını 531.644 BTC'ye çıkardı.

Saylor, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajlarda tarifelerin şirketin Bitcoin alım stratejisini etkilemeyeceğini ima etti. Strategy, bu yılın ilk çeyreğinde Bitcoin varlıklarında 5,91 milyar dolar değerinde gerçekleşmemiş zarar bildirdi.

Yahoo Finance verilerine göre Metaplanet'in Tokyo Borsası'ndaki hisseleri yerel saatle 13:13 itibarıyla yüzde 0,85 yükseldi. Şirket hisseleri şu anda öğleden sonra seansında işlem görmeye devam ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Japon yatırım devi Bitcoin alımlarını hızlandırdı - Son Dakika

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