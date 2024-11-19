Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor

Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor

Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, hazinesine 11,3 milyon dolar değerinde 124,1 Bitcoin (BTC) daha ekledi. Toplam Bitcoin varlığını 1.142,2'ye yükselten şirketin hisseleri bu hamleyle bir günde yüzde 15,1 artış gösterdi.

19.11.2024 13:14
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Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet'in Bitcoin yatırım stratejisi şirket değerine olumlu yansımaya devam ediyor. Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik hazine rezerv varlığı olarak benimseyen şirket, son alımlarla birlikte toplam varlık değerini 104,8 milyon dolara yükseltti.

Metaplanet Bitcoin Varlıklarını 104 Milyon Dolara Çıkardı

Metaplanet'in son Bitcoin alımı, şirketi Japonya'nın en aktif işlem gören şirketleri arasına taşıdı. Şirketin CEO'su Simon Gerovich, Metaplanet'in işlem değeri bakımından Itochu ve NTT gibi dev şirketleri geride bırakarak Japonya'daki 4.000 kote şirket arasında 29. sıraya yükseldiğini açıkladı.

Bitcoin yatırımlarından elde edilen getiri, 1 Ekim-19 Kasım döneminde yüzde 186,9'a ulaştı. Şirket stratejisini sürdürmek amacıyla 1,75 milyar yen (11,3 milyon dolar) değerinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu tahvillerin vadesi 17 Kasım 2025 olarak belirlendi.

Son Bitcoin alımını Bitcoin başına ortalama 14,1 milyon yen (91.266 dolar) fiyattan gerçekleştiren Metaplanet, kurumsal yatırımcılar arasında Bitcoin varlıklarını artırmaya devam ediyor. Şirketin hisse değeri yılbaşından bu yana yüzde 1.334 yükseldi.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırıyor - Son Dakika
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