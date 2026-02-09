Japonya\'da Takaichi zaferi küresel piyasaları coşturdu: Bitcoin 72.000 dolara tırmandı

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi Pazartesi günü yüzde 3,4'lük yükselişle 57.000 seviyesini geçerek tarihi zirve yaptı. Nikkei Asia'nın aktardığına göre yükselişin tetikleyicisi Başbakan Takaichi'nin seçimde elde ettiği "süper çoğunluk" zaferi oldu. Bu siyasi güç, Takaichi'nin agresif genişlemeci maliye politikası gündemine yeşil ışık yaktı. Başbakan'ın planladığı 135 milyar dolarlık teşvik paketi, altyapı harcamaları ve vergi indirimleri yoluyla ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

"TAKAİCHİ TİCARETİ" KÜRESEL PİYASALARA YAYILDI

Japonya'dan gelen iyimserlik hızla küresel piyasalara sıçradı. "Takaichi Ticareti" olarak adlandırılan ralli, altın fiyatlarını ons başına 5.000 doların üzerine taşırken, Bitcoin (BTC) Asya sabah seansında kısa süreliğine 72.000 dolara tırmandı ve ardından 70.000 doların üzerinde tutundu. ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yükselişle açıldı.

Piyasalardaki coşkuyu uluslararası destek mesajları daha da güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Başbakan Takaichi'yi tebrik etti. Trump'ın kendi hedefleri de oldukça iddialı görünüyor. ABD Başkanı Trump, görev süresi sonuna kadar Dow Jones Endeksi'ni (DJI) 100.000 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. Bu, mevcut seviyelerden yüzde 100'lük bir artış anlamına geliyor. DJI, Cuma günü ilk kez 50.000 seviyesini aşmıştı.