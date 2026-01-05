Japonya\'dan borsalara kripto para çağrısı

Katayama, Pazartesi günü Tokyo Borsası'nda yaptığı yeni yıl konuşmasında dijital varlıkların geleneksel finans sistemine entegrasyonuna güçlü destek verdi. Aktarılan bilgilere göre Katayama, borsa ve emtia borsalarının dijital ve Blockchain tabanlı varlıklara geniş halk erişimi sağlamada "kritik" bir işlev gördüğünü vurguladı.

ABD'DEN ÖRNEK: KRİPTO ETF'LER ENFLASYONA KARŞI KALKAN OLDU

Maliye Bakanı, konuşmasında ABD piyasalarından örnekler vererek kripto borsa yatırım fonlarının yatırımcılar arasında enflasyona karşı korunma aracı olarak popülerleştiğine dikkat çekti. Bu durum, benzer gelişmelerin Japonya'da da yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak ülkede şu an için yerel yatırımcılara sunulan bir kripto ETF bulunmuyor.

Katayama ayrıca Japonya'nın deflasyon gibi uzun vadeli yapısal sorunlarının çözümü için bu yılın bir "dönüm noktası" olacağını belirterek, maliye politikaları ve büyüme sektörlerine yapılacak yatırımlarla bu sorunların üstesinden gelinmeye çalışılacağını ifade etti.

JAPONYA KRİPTO REFORMLARINDA HIZ KESMİYOR

Japonya, geçtiğimiz yıl boyunca kendisini bir kripto merkezi olarak yeniden konumlandırmak adına finansal sisteminde önemli reform adımları attı. Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) Ekim ayında bankaların hisse senedi ve devlet tahvilleri gibi kripto varlıkları alıp satabileceği ve tutabileceği düzenlemeleri tartışmaya açtı. Aynı ay FSA, ülkenin ilk yen destekli stablecoini olan JPYC'yi de onayladı.

Kasım ayında ise ajans, aralarında Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) da bulunduğu 105 büyük kripto parayı mevcut düzenlemeler kapsamında finansal ürün olarak yeniden sınıflandırma planlarını kesinleştirdi. Bu hamle, söz konusu varlıkların geleneksel finansta daha yaygın kullanılmasının önünü açabilir. Yetkililer ayrıca bu kripto paralar üzerindeki vergi oranını mevcut maksimum yüzde 55'ten yüzde 20'ye düşürmeyi hedefliyor.