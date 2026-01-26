Japonya, ilk kripto ETF'lerini 2028'de onaylamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Kripto Para

Japonya, ilk kripto ETF'lerini 2028'de onaylamaya hazırlanıyor

26.01.2026 13:53
Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülkenin ilk kripto borsa yatırım fonlarını (ETF) 2028 yılı itibarıyla onaylamaya hazırlanıyor. Plan kapsamında Nomura ve SBI Holdings gibi finans devlerinin ilk ihraççılar arasında yer alması bekleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, ETF'ler için dayanak varlık listesine kripto paraları eklemeyi planlıyor. Düzenleyici kurum, bu hamleyi gelişmiş yatırımcı koruma önlemleriyle destekleyerek piyasaya güvenli bir giriş yapmayı hedefliyor.

DEV KURUMLAR HAZIRLANIYOR

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Japonya'nın en büyük finans kuruluşlarından Nomura Holdings ve SBI Holdings'in ülkenin ilk kripto ETF'lerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Söz konusu fonların Tokyo Borsası'nda listelenmesi planlanıyor.

Japonya'nın bu adımı, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin yakaladığı büyük başarının ardından geldi. ABD piyasasındaki spot Bitcoin ETF'leri, 115,8 milyar dolarlık net varlığa ulaşarak Bitcoin'in toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 6,5'ini oluşturdu.

ABD ETKİSİ VE KURUMSAL İLGİ

ABD'de kripto ETF'lerinin piyasaya sürülmesi, emeklilik fonları, aile ofisleri ve Harvard gibi üniversite vakıflarının piyasaya katılımını sağlayarak kurumsal erişimi genişletti.

Amerikalı düzenleyicilerin dijital varlık ürünleri için listeleme sürecini kolaylaştırması, XRP, Solana, Dogecoin, Chainlink, Litecoin ve Hedera gibi daha küçük piyasa değerine sahip altcoinlere dayalı ETF'lerin de yolunu açtı. Bu kapsamda 2025'in sonlarında birçok yeni ürün piyasaya sürüldü.

ASYA PAZARINDAKİ HAREKETLİLİK

Japonya'nın komşuları da ABD'nin başarısını yakalamak için benzer adımlar atıyor. Hong Kong, 2024 yılında Bitcoin, Ethereum ve Solana'ya odaklanan kendi ETF serisini başlattı. Hong Kong'daki fonlar, ABD'deki muadillerinden farklı olarak ayni katılıma izin vererek yatırımcıların dayanak varlıkları doğrudan ETF paylarıyla takas etmesine olanak tanıyor.

Güney Koreli yetkililer ve yasa yapıcılar ise ülkenin ilk spot kripto ETF'lerine zemin hazırlayacak olan "Dijital Varlık Temel Yasası" üzerinde çalışıyor. Yasal düzenlemenin son halinin bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

STABLECOIN VİZYONU

Asya'nın bu üç büyük finans merkezi, ETF'lerin yanı sıra düzenlenmiş stablecoinleri ana akım finansal sisteme entegre etme konusunda da ortak bir vizyonu paylaşıyor.

Japonya geçen yıl yene endeksli ilk stablecoini onaylarken, Hong Kong'un bu çeyrekte stablecoin ihraç rejimi kapsamında ilk lisansları vermesi bekleniyor. Güney Kore ise yaklaşan yasal düzenlemelerle kendi para birimine endeksli bir stablecoin pazarı oluşturmayı hedefliyor.

Kripto Para, Son Dakika

13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
13:01
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
