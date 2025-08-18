Japonya ilk yen destekli stablecoin için tarih verdi - Son Dakika
Japonya ilk yen destekli stablecoin için tarih verdi

Japonya ilk yen destekli stablecoin için tarih verdi
18.08.2025 14:12
Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), JPYC'nin yen destekli stablecoinini bu sonbaharda onaylamaya hazırlanıyor. Tokyo merkezli şirket, üç yıl içinde 1 trilyon yen değerinde token ihracını hedefliyor. Proje, hedge fonlardan yoğun ilgi görürken, Japonya'nın stablecoin düzenlemesinin ilk başarı hikayesi olma yolunda ilerliyor.

Japonya'nın stablecoin düzenlemesindeki yaklaşımı sonuç vermeye başlıyor. Ülke, 2022'de yasal çerçeveyi oluşturduktan sonra, şimdi ilk yen destekli stablecoinin onaylanması için son aşamaya geldi. Bu gelişme, kripto para sektöründe düzenleyici netliğin önemini gözler önüne seriyor ve diğer ülkelere örnek model oluşturuyor.

Japonya'nın Stablecoin Stratejisi Başarıya Ulaştı

Tokyo merkezli fintech şirketi JPYC, Japonya'nın ilk yen destekli stablecoini için resmi onay bekliyor. Şirket, ağustos ayı içinde FSA ile para transfer işletmesi olarak kaydolmayı planlıyor.

JPYC'nin iddialı hedefi arasında, üç yıl boyunca 1 trilyon yen (6,78 milyar dolar) değerinde stablecoin ihraç etmek var. Bu büyük proje, sadece Japonya'da değil küresel piyasalarda da yankı uyandırmaya başladı.

Projenin en dikkat çekici yönü, hedge fonlardan aldığı yoğun ilgi oldu. Bu durum, kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş stablecoinlere olan talebini ortaya koyuyor.

JPYC stablecoini, Japon para birimine olan bağını desteklemek için mevduatlar ve devlet tahvilleri gibi yüksek likiditeye sahip varlıklarla desteklenecek.

Token'ın potansiyel kullanım alanları arasında uluslararası havale, kurumsal ödemeler ve DeFi protokolleri yer alıyor.

Japonya'nın bu başarısı, ülkenin stablecoin konusunda erken adımlar atmasının bir sonucu. 2022'de Japon parlamentosu, fiat destekli stablecoinleri "Elektronik Ödeme Araçları" olarak tanıyan değişiklikler geçirdi.

Yerel finansal sektördeki büyük oyuncular da stablecoinlere yönelme çabaları başlattı. Bunlar arasında Japonya'nın ikinci en büyük bankası Sumitomo Mitsui Financial Group bulunuyor.

Kripto Para, Japonya, Tokyo

Son Dakika Kripto Para Japonya ilk yen destekli stablecoin için tarih verdi - Son Dakika

Japonya ilk yen destekli stablecoin için tarih verdi
