Japonya kripto para varlıklarını finansal ürün statüsüne alıyor

11.04.2026 09:02
Japon kabinesi, kripto varlıkları finansal ürün olarak sınıflandıran yasa tasarısını onayladı. Tasarı, mevcut parlamento döneminde kabul edilirse en erken 2027 mali yılında yürürlüğe girecek.

Hükümetin cuma günkü kabine toplantısında onayladığı tasarı, kripto varlıkların ülkede ilk kez Finansal Araçlar ve Borsa Kanunu altında düzenlenmesini sağlıyor. Değişiklikle birlikte kripto işlemlerinde içeriden öğrenenlerin ticareti ve kamuya açıklanmamış bilgilere dayanan alım satımlar yasaklanacak. İhraççılar ayrıca yılda bir kez şirketle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü olacak.

Ülkenin finans düzenleyicisi Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), kripto varlıkları şu ana kadar Ödeme Hizmetleri Kanunu kapsamında bir ödeme aracı olarak değerlendiriyordu. Yeni çerçeve, sektörü hisse senedi piyasasıyla aynı denetim çatısına taşıyor ve artan kurumsal yatırım ilgisine karşılık veriyor.

Tasarı, kayıt dışı operatörlere yönelik cezaları da sertleştiriyor. Azami hapis cezası üç yıldan 10 yıla, azami para cezası ise 3 milyon yenden (yaklaşık 18 bin 830 dolar) 10 milyon yene (yaklaşık 62 bin 770 dolar) çıkarılıyor.

ETF ONAYI 2028'E, VERGİ YÜZDE 20'YE

Maliye Bakanı Satsuki Katayama, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında finans ve sermaye piyasalarındaki değişime yanıt vereceklerini belirtti. Katayama, "Büyüme sermayesinin arzını genişletecek, piyasa adaleti, şeffaflık ve yatırımcı korumasını sağlayacağız." dedi.

Japonya, kripto düzenlemesinde farklı cephelerde adım atıyor. FSA'nın ocak ayında kripto varlıkları borsa yatırım fonlarının dayanak varlık listesine dahil etmeye hazırlandığı, olası onayın 2028'e kadar gündeme gelebileceği aktarılmıştı. Nomura Holdings ve SBI Holdings gibi büyük finans gruplarının kripto bağlantılı yatırım ürünleri geliştirmesi bekleniyor.

Hükümet, aralık ayında ise kripto gelirine uygulanan azami vergi oranının yüzde 55'ten hisse senedi yatırımlarında olduğu gibi yüzde 20 düzeyine indirilmesini desteklediğini açıklamıştı.

Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Aşk bitti Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı Aşk bitti! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
AK Partili vekil Şengül Karslı’dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

09:39
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
09:35
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:55
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
