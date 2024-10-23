Japonya kripto para vergilerini gözden geçiriyor

Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri ve Hong Kong'un spot Bitcoin ve Ethereum (ETH) ETF'lerini onaylamasına rağmen Japonya Maliye Bakanlığı ve Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) temkinli duruşunu koruyor. Bu durum, ülkenin kripto para piyasasının gelişimini yavaşlatıyor.

Yüksek Vergi Oranları Japon Kripto Ekosistemini Zorluyor

Japonya'nın kripto para yatırımlarına uygulanan yüzde 55'e varan vergi oranı, sektörün önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Geleneksel yatırım araçlarına uygulanan yüzde 20'lik vergi oranıyla aradaki büyük fark, yatırımcıları alternatif çözümlere yönlendiriyor.

Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi Yuichiro Tamaki, kripto varlıkların yüzde 20 oranında vergilendirilmesi ve kripto varlık takaslarında vergi muafiyeti önerisini gündeme getirdi. Bu öneri, ülkenin Web3 alanında güçlü bir konuma ulaşmasını hedefliyor.

Tüm bu düzenleyici zorluklara rağmen Japon şirketler kripto varlık biriktirmeye devam ediyor. Tokyo merkezli Metaplanet, 7 Ekim'de 6,92 milyon dolar değerinde 108,78 BTC daha satın aldı. "Asya'nın MicroStrategy'si" olarak bilinen şirket, toplam Bitcoin varlığını 855 BTC'ye yükseltti.