Japonya, stablecoin rezerv kuralları için görüş toplamaya başladı

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), yaptığı açıklamada Ödeme Hizmetleri Yasası'nın 2025 değişiklikleriyle ilişkili bir dizi taslak düzenleyici bildirge yayımladı. Taslaklar, trust yapıları üzerinden ihraç edilen düzenlenmiş stablecoinlerin rezerv varlık yönetiminde hangi tahvillerin kullanılabileceğine ilişkin kuralları içeriyor. Söz konusu değişiklikler, Haziran 2025'te yürürlüğe giren 2025 tarihli 66 sayılı Kanun'u hayata geçirmeyi amaçlıyor.

REZERV STANDARTLARI VE ARACI HİZMETLERE İLİŞKİN KURALLAR

Taslak FSA bildirgesinde ortaya konan standartlar, uygun teminatı iki katı kriteri karşılayan belirli yabancı ihraçlı tahvillerle sınırlandırıyor. Birincisi, tahvillerin yetkili bir derecelendirme kuruluşundan "1-2" veya üzeri kredi riski kategorisine karşılık gelen yüksek kredi notuna sahip olması gerekiyor. İkincisi, yabancı ihraççının toplam tahvil ihraç tutarının en az 100 trilyon yen (yaklaşık 648 milyar dolar) olması zorunlu tutuluyor.

FSA aynı zamanda bankalar, sigorta şirketleri ve iştirakleri için yeni denetim rehberleri yayımladı. Yeni eklenen bir madde, bir iştirakin kripto para aracılık hizmetleri sunması halinde müşterilere uygun açıklamalar yapılması gerektiğini belirtiyor. Taslak rehbere göre bu düzenleme, müşterilerin ürünün geleneksel bir finans grubu bünyesinde sunulması nedeniyle riski hafife almasını önlemeyi hedefliyor.

Yabancı ihraçlı stablecoinlerle işlem yapmak isteyen işletmeler için ise yeni bir kontrol mekanizması getiriliyor. Başvuru sahiplerinin, yabancı ihraççının Japonya'daki genel kullanıcılara yönelik ihraç, itfa veya pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağını açıklaması gerekecek. FSA, bu tür enstrümanlar ve ihraççıları hakkında yurt dışı düzenleyicilerle bilgi paylaşımında koordinasyon sağlayacağını bildirdi.

Bu adım, Japonya'nın düzenlenmiş bir stablecoin ekosistemi oluşturma çabalarını hızlandırdığı bir dönemde geldi. Ekim ayında yerel fintech şirketi JPYC, ülkenin yasal olarak tanınan ilk yen destekli stablecoinini piyasaya sürdüğünü duyurmuştu. Japonya'nın üç dev bankası MUFG, SMBC ve Mizuho da ödemeler, bankalar arası mutabakat ve kurumsal finansal hizmetleri kapsayan stablecoin ve tokenize mevduat pilotlarını başlattı. Söz konusu proje, Aralık ayında FSA'dan resmi destek almıştı.