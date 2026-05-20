Japonya yapay zeka ve Blockchain ile ödeme altyapısını kurmayı planlıyor

20.05.2026 13:09
Japon iktidarındaki Liberal Demokrat Parti (LDP) yapay zeka ve Blockchain teknolojisini ülkenin finansal sistemlerinde kullanmayı ve yen'e endeksli stablecoinlerin yasal statüsünü netleştirmeyi öngören bir teklifi onayladı.

LDP Politika Araştırma Konseyi salı günü yayımladığı belgede "Yeni Nesil Yapay Zeka ve Zincir Üstü Finans Girişimi" duyurdu. Teklif perakende ve toptan sektörlerde ödemelerin Blockchain ile uzlaştırılmasını, yapay zekanın "ekonomik faaliyetleri otonom biçimde yürütmesini" ve yen'e endeksli stablecoinlerin yasal çerçevesinin belirlenmesini kapsıyor.

Konsey açıklamasında "Blockchain teknolojisinin yaygın benimsenmesi Japonya'nın 'yapay zeka tarafından seçilen' bir ülke olarak kalmasını sağlayacak altyapının kurulmasında kritik rol oynayacak." ifadesini kullandı. Açıklamada zincir üstü işlemler için güvenli ve güvenilir bir ödeme altyapısı kurulmasında öncü olunması halinde özellikle güçlü ekonomik bağlara sahip Asya ülkeleriyle iş birliğinin derinleşeceği vurgulandı.

JAPONYA KRİPTO VARLIK DÜZENLEMELERİNİ HIZLANDIRIYOR

Ekim 2025'te göreve gelen Başbakan Sanae Takaichi döneminde iktidardaki parti dijital varlıklar ve Blockchain teknolojisiyle ilgili çok sayıda girişimi destekledi. Hükümet Nisan'da kripto varlıkları finansal araç olarak sınıflandıran bir yasa değişikliğini onayladı. Ocak'ta ise dijital varlıklara bağlı borsa yatırım fonlarına izin verecek düzenleme değişiklikleri değerlendirmeye alınmıştı.

LDP üyesi Seiji Kihara pazartesi günü paylaştığı mesajda "Bu gerçekten bir 'vizyon' olarak kalıyor ve bunu parça parça inşa edeceğiz. Ancak ilk adım olarak 'büyük resmi' çizmeyi başardığımıza inanıyorum." dedi. Kihara asıl görevin bundan sonraki takip çalışmalarında olduğunu ekledi.

SBI'IN BİTBANK HAMLESİ KONSOLİDASYONA İŞARET EDİYOR

Ülkenin kripto sektöründe konsolidasyon adımları da hız kazanıyor. SBI Holdings 1 Mayıs'ta kripto para borsası Bitbank'ta hisse satın almayı değerlendirdiğini açıkladı. Müzakere ve onay süreçlerine tabi olan olası anlaşma Japon kripto piyasasında önemli bir konsolidasyona işaret ediyor. İlk 20 finansal hizmet şirketinden birinin bir dijital varlık platformunu bünyesine katması sektörde yapısal bir dönüşümün habercisi olabilir.

