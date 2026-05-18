Japonya'nın en büyük aracı kurumları kripto yatırım fonları hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'nın en büyük aracı kurumları kripto yatırım fonları hazırlıyor

Japonya\'nın en büyük aracı kurumları kripto yatırım fonları hazırlıyor
18.05.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkenin önde gelen aracı kurumları bireysel yatırımcılara yönelik kripto yatırım fonları geliştirmek için hazırlıklara başladı. SBI Securities ve Rakuten Securities ürünlerini şirket bünyesinde geliştirirken Nomura, Daiwa ve SMBC grubu da düzenlemelerin netleşmesiyle birlikte alana girmeyi planlıyor.

SBI Securities kripto yatırım fonlarını grup şirketi SBI Global Asset Management bünyesinde geliştirmeyi ve Bitcoin ile Ethereum gibi likit varlıklara odaklanan ETF'ler ile yatırım fonlarını kapsayan ürünler sunmayı hedefliyor. Grup ürün geliştirmeden dağıtıma kadar tüm süreci şirket içinde yürütmeyi planlıyor.

RAKUTEN MOBİL TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRİYOR

Rakuten Securities ise Rakuten Investment Management ile birlikte akıllı telefon uygulamaları üzerinden doğrudan işlem yapılabilecek ürünler geliştiriyor. Hamle Japonya'da bireysel yatırımcıların kriptoya erişim biçimini köklü şekilde değiştirecek. Şu anda dijital varlık satın almak için ayrı bir borsa hesabı veya cüzdan oluşturmak gerekiyor. Yatırım fonları bu varlıkları mevcut menkul kıymet hesapları üzerinden erişilebilir kılarak perakende katılımının önündeki temel engeli kaldıracak.

Büyük gruplar arasında Nomura ve Daiwa da kendi bünyelerinde kripto yatırım fonları geliştirme planlarını açıkladı. SMBC Nikko'yu bünyesinde barındıran SMBC grubu seçeneklerini değerlendirmek için gruplar arası bir görev gücü kurdu. Mizuho Financial Group bünyesindeki Asset Management One ise ön araştırma aşamasına geçti.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE 2028'E KADAR TAMAMLANACAK

Hazırlıklar Japonya Mali Hizmetler Ajansı'nın (FSA) 2028'e kadar Yatırım Fonu Kanunu'nun uygulama kararını revize etme süreciyle paralel ilerliyor. Revizyon kripto paraları yatırım fonlarının tutabileceği belirlenmiş varlıklar listesine resmi olarak ekleyecek.

Ülke geçen ay kripto varlıkları değiştirilmiş Finansal Araçlar ve Borsa Kanunu kapsamında finansal araç olarak yeniden sınıflandırdı. Bu düzenleme kripto paraları hisse senetleri ve tahvillerle aynı düzenleyici çatı altına aldı. Tasarı mevcut yasama döneminde onaylanırsa 2027 mali yılında yürürlüğe girecek.

FSA ayrıca 2028 itibarıyla spot kripto ETF'lere izin verecek kural değişikliklerini değerlendiriyor. Nomura Holdings ve SBI Holdings bu tür ürünleri geliştirmesi beklenen ilk gruplar arasında yer alıyor. SBI Holdings düzenleyici onay sürecine bağlı olarak Bitcoin-XRP ikili ETF'si ve altın-kripto ETF'si planlarını daha önce açıklamıştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japonya'nın en büyük aracı kurumları kripto yatırım fonları hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a kötü haber Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber
Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü

12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:22
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık “kaçak elektrik“ cezası
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık "kaçak elektrik" cezası
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:17:01. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'nın en büyük aracı kurumları kripto yatırım fonları hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.