Japonya\'nın en büyük aracı kurumları kripto yatırım fonları hazırlıyor

SBI Securities kripto yatırım fonlarını grup şirketi SBI Global Asset Management bünyesinde geliştirmeyi ve Bitcoin ile Ethereum gibi likit varlıklara odaklanan ETF'ler ile yatırım fonlarını kapsayan ürünler sunmayı hedefliyor. Grup ürün geliştirmeden dağıtıma kadar tüm süreci şirket içinde yürütmeyi planlıyor.

RAKUTEN MOBİL TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRİYOR

Rakuten Securities ise Rakuten Investment Management ile birlikte akıllı telefon uygulamaları üzerinden doğrudan işlem yapılabilecek ürünler geliştiriyor. Hamle Japonya'da bireysel yatırımcıların kriptoya erişim biçimini köklü şekilde değiştirecek. Şu anda dijital varlık satın almak için ayrı bir borsa hesabı veya cüzdan oluşturmak gerekiyor. Yatırım fonları bu varlıkları mevcut menkul kıymet hesapları üzerinden erişilebilir kılarak perakende katılımının önündeki temel engeli kaldıracak.

Büyük gruplar arasında Nomura ve Daiwa da kendi bünyelerinde kripto yatırım fonları geliştirme planlarını açıkladı. SMBC Nikko'yu bünyesinde barındıran SMBC grubu seçeneklerini değerlendirmek için gruplar arası bir görev gücü kurdu. Mizuho Financial Group bünyesindeki Asset Management One ise ön araştırma aşamasına geçti.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE 2028'E KADAR TAMAMLANACAK

Hazırlıklar Japonya Mali Hizmetler Ajansı'nın (FSA) 2028'e kadar Yatırım Fonu Kanunu'nun uygulama kararını revize etme süreciyle paralel ilerliyor. Revizyon kripto paraları yatırım fonlarının tutabileceği belirlenmiş varlıklar listesine resmi olarak ekleyecek.

Ülke geçen ay kripto varlıkları değiştirilmiş Finansal Araçlar ve Borsa Kanunu kapsamında finansal araç olarak yeniden sınıflandırdı. Bu düzenleme kripto paraları hisse senetleri ve tahvillerle aynı düzenleyici çatı altına aldı. Tasarı mevcut yasama döneminde onaylanırsa 2027 mali yılında yürürlüğe girecek.

FSA ayrıca 2028 itibarıyla spot kripto ETF'lere izin verecek kural değişikliklerini değerlendiriyor. Nomura Holdings ve SBI Holdings bu tür ürünleri geliştirmesi beklenen ilk gruplar arasında yer alıyor. SBI Holdings düzenleyici onay sürecine bağlı olarak Bitcoin-XRP ikili ETF'si ve altın-kripto ETF'si planlarını daha önce açıklamıştı.