Jeju Belediyesi vergi borçlularının kripto varlıklarına haciz başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Jeju Belediyesi vergi borçlularının kripto varlıklarına haciz başlattı

Jeju Belediyesi vergi borçlularının kripto varlıklarına haciz başlattı
19.08.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Jeju şehri AI teknolojisi kullanarak vergi kaçakçılarının 166,269 dolar değerindeki kripto varlıklarını tespit etti ve el koyma sürecini başlattı.

Güney Kore'nin turizm merkezi Jeju'da belediye vergi dairesi, yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilen kişilerin kripto varlıklarını dondurma ve haczetme sürecini başlattı. Operasyon, toplam 19,7 milyar wonluk (yaklaşık 14,2 milyon dolar) borç için 2 bin 962 kişinin taranmasını içeriyor; bunlardan 49 kişinin borsalarda yaklaşık 166 bin dolar tutarında kripto varlığı tespit edildi.

Jeju'da Kripto Haczi Dönemi

Jeju Belediyesi Vergi Dairesi, yerel borsalardan (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit) temin edilen kullanıcı verilerini inceleyerek vergi borcu olanlar arasında kripto varlığı bulunanları belirledi. Borsalara "üçüncü kişi borçlu" bildirimi yapıldı. Bu, borçlunun borsadaki varlıklarının kamu alacağına karşılık tutulabileceği anlamına geliyor.

Daire Başkanı Hwang Tae-hoon, sanal varlıklar gibi "yeni varlık sınıfları" üzerinden gizli vergi kaynaklarını ortaya çıkarmak için denetimleri güçlendireceklerini ve yapay zekâ tabanlı bilgi analizini kullanarak "yüksek tutarlı" mükellefleri tahsilata tabi tutacaklarını belirtti. Bu yaklaşım, vergi gelirlerinin artırılması ve dürüst vergi ödeme kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Güney Kore'de 2021'de kabul edilen düzenleme, vergi dairelerinin kripto varlıkları doğrudan haczetmesine ve kamu alacağına mahsup etmesine imkân tanıyor. Yerel yönetimler de son yıllarda benzer adımlar atıyor. Paju şehri 2024 kasımında borcunu ödemeyenlerin kripto varlıklarını satmayı planladığını duyurmuştu.

Merkezi idare ve belediyelerin kripto kaynaklı vergi tahsilatında artış dikkat çekiyor. 2021–2022 döneminde ülke genelinde yaklaşık 180 milyon dolar tutarında kriptonun vergi borçları nedeniyle kamuya geçirildi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Jeju Belediyesi vergi borçlularının kripto varlıklarına haciz başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:20:37. #7.11#
SON DAKİKA: Jeju Belediyesi vergi borçlularının kripto varlıklarına haciz başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.