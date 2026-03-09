Jeopolitik risklere rağmen kripto fonlarına 619 milyon dolar net giriş

Varlık yönetim şirketleri tarafından ihraç edilen küresel kripto para yatırım ürünlerine geçen hafta toplam 619 milyon dolarlık net giriş oldu. Söz konusu akış, jeopolitik gerilimler ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların küresel piyasalarda oynaklığı artırdığı bir döneme denk geldi. Veriler, makroekonomik belirsizliklere rağmen varlık sınıfına yönelik ilginin sürdüğüne işaret etti.

Yatırımcı talebi haftanın ilk günlerinde daha belirgin seyretti. İlk üç günde kripto fonlarına 1,44 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Haftanın sonuna doğru ise petrol fiyatlarındaki yükseliş ve geniş piyasalarda enflasyon risklerine ilişkin yeniden fiyatlama, piyasa duyarlılığını zayıflattı. Perşembe ve Cuma günlerinde görülen toplam 829 milyon dolarlık net çıkış, haftalık toplam net girişi sınırlayan temel unsur oldu.

ABD MERKEZLİ SPOT BITCOIN ETF'LERİ HAFTALIK AKIŞTA BELİRLEYİCİ OLDU

Bölgesel kırılımda ABD merkezli fonlar 646 milyon dolarlık girişle toplam pozitif akışın büyük bölümünü oluşturdu. Yatırımcı tercihlerinde Bitcoin odaklı fonlar 521 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ethereum tabanlı yatırım ürünleri 88,5 milyon dolar, Solana fonları ise 14,6 milyon dolar giriş gördü. Asya, Avrupa ve Kanada merkezli fonlarda toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık sınırlı bir net çıkış izlendi.

Haftalık fon akışları, Bitcoin fiyatının 68.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördüğü bir dönemde gerçekleşti. Lider kripto para birimi son bir haftada yaklaşık yüzde 3 değer kazanmasına karşın 70.000 dolar direncinin altında kaldı. Ortadoğu'daki gelişmeler ve petrol arzına ilişkin belirsizlikler sürerken devam eden fon girişleri, kurumsal yatırımcıların ABD pazarındaki ETF'ler üzerinden kripto para piyasalarına ilgisinin korunduğunu gösterdi.