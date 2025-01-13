JPMorgan CEO\'su Jamie Dimon Bitcoin açıklamalarıyla tepki çekti

Kripto Para

Jamie Dimon, Bitcoin'e yönelik eleştirilerini sertleştirerek kripto para biriminin yasa dışı kullanımlarına dikkat çekti ve Blockchain'in potansiyelini övdü. JPMorgan'ın kripto para piyasasındaki rolüne rağmen Dimon'un bu açıklamaları kripto para topluluğunda tepki gördü.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon Bitcoin'i Eleştirmeye Devam Ediyor

JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon, verdiği son röportajında kripto para birimi Bitcoin'e yönelik eleştirel tutumunu sürdürdüğünü gösteren açıklamalarda bulundu. Kripto para teknolojilerine genel olarak karşı olmadığını belirten deneyimli bankacı, özellikle Bitcoin'in değeri ve kullanım alanları konusundaki endişelerini dile getirdi.

Röportajda Bitcoin'in yasadışı faaliyetlerdeki rolüne dikkat çeken Dimon, "Kriptoya karşı değilim fakat Bitcoin, seks ticareti, kara para aklama ve fidye yazılımlarında yaygın olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı. Tecrübeli finans yöneticisi, bireylerin Bitcoin alım satım özgürlüğünü kabul etmekle birlikte, bu yatırım aracını tavsiye etmediğini vurguladı. Dimon, konuyu sigara kullanımına benzeterek, "Bitcoin almak ya da satmak isteyebilirsiniz, tıpkı sigara içme hakkınız olduğu gibi, fakat önermiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte Bitcoin'i "saadet zinciri" ve "evcil taş" benzetmeleriyle eleştiren JPMorgan CEO'su, Blockchain teknolojisine olan inancını korumaya devam ediyor. Dimon, "Blockchain gerçek ve işlevsel bir teknoloji. Para ve veri transferi konusunda büyük bir etkisi olacak." sözleriyle bu teknolojinin potansiyeline olan güvenini yineledi.

Dikkat çekici bir nokta olarak, JPMorgan'ın Bitcoin ETF'lerindeki önemli yatırımları, Dimon'ın eleştirilerine rağmen kurumun dijital varlıklar alanındaki stratejik konumlanmasını gösteriyor. Bu durum, bankanın Blockchain ve kripto para birimlerinin gelecekteki önemini kabul ettiğine işaret ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Temmuz ayında Dimon'ın Bitcoin konusundaki tutumunun yumuşadığını öne sürmesine karşın, son röportajdaki açıklamalar bu görüşü desteklemiyor. Dimon'ın değerlendirmeleri, kripto para birimlerinin meşruiyeti ve taşıdığı riskler konusundaki tartışmaların finans sektöründe halen canlılığını koruduğunu ortaya koyuyor.