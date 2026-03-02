JPMorgan'dan kripto müjdesi: Yükseliş için tarih verdi - Son Dakika
JPMorgan'dan kripto müjdesi: Yükseliş için tarih verdi

02.03.2026 12:51
JPMorgan analistleri, ABD'de görüşülen kripto piyasa yapısı yasa tasarısının yıl ortasında onaylanabileceğini öngörüyor. Düzenleyici netlik sağlayacak bu adımın, yılın ikinci yarısında piyasalar için pozitif bir katalizör olması bekleniyor.

JPMorgan analistleri, piyasalardaki mevcut zayıf duyarlılığa rağmen ABD'de kripto para piyasasını düzenlemeyi hedefleyen yasa tasarısının yıl ortasında onaylanabileceğini öngörüyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, bu gelişmenin yılın ikinci yarısında piyasalar için önemli bir itici güç olabileceğini belirtti. CLARITY Act olarak bilinen tasarı, dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

YASADA İKİ KRİTİK ENGEL BULUNUYOR

Temsilciler Meclisi'nden geçen ancak Senato'da görüşülmeye devam eden tasarının önünde iki temel anlaşmazlık bulunuyor. Kripto şirketleri stablecoin tutan kullanıcılara getiri sunmak isterken, bankacılık sektörü bu adımın kendi mevduatlarını azaltabileceğinden endişe ediyor. İkinci büyük tartışma ise üst düzey hükümet yetkililerinin kripto işlemlerine katılımını kısıtlamaya yönelik taleplerden kaynaklanıyor. Beyaz Saray yetkilileri uzlaşma sağlamak için sektör temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

JPMorgan raporuna göre tasarının yasalaşması, sektöre netlik kazandırarak kurumsal katılımı artıracak sekiz potansiyel avantaj içeriyor. Tokenların dijital emtia veya menkul kıymet olarak net bir şekilde sınıflandırılmasının şirketlerin uyum süreçlerini kolaylaştıracağı düşünülüyor. Ayrıca yeni projelerin SEC kaydı olmadan 75 milyon dolara kadar fon toplamasına olanak tanınması ve menkul kıymetlerin tokenlaştırılmasının teşvik edilmesi planlanıyor.

Öte yandan JPMorgan ekibi, kripto paralar için yıl sonuna kadar olumlu beklentilerini koruyor. Analistler, altına kıyasla oynaklık bazlı bir değerlendirmeyle uzun vadeli Bitcoin fiyat hedeflerini 266.000 dolar seviyesinde tutmaya devam ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

