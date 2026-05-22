JPMorgan düzenleyici dezavantajın tokenize fon büyümesini sınırladığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JPMorgan düzenleyici dezavantajın tokenize fon büyümesini sınırladığını belirtti

JPMorgan düzenleyici dezavantajın tokenize fon büyümesini sınırladığını belirtti
22.05.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokenize para piyasası fonları, JPMorgan analistlerine göre büyümeyi sürdürecek ancak düzenleyici değişiklik olmadan stablecoin piyasasının yüzde 10-15'inin üzerine çıkması zor görünüyor. Yapısal dezavantaj menkul kıymet sınıflandırmasından kaynaklanıyor.

Yönetici direktör Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analist ekibi hazırladığı raporda, tokenize para piyasası fonlarının büyümeyi sürdüreceğini ancak düzenleyici değişiklik olmadan stablecoin piyasasının yüzde 10-15'inin üzerine çıkmasının zor olduğunu öngördü. Tokenize para piyasası fonları hâlihazırda stablecoin evreninin yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor.

Stablecoinlerin baskınlığı kripto ekosisteminin tercih edilen nakit aracı haline gelmesinden kaynaklanıyor. Bu varlıklar teminat yönetimi, işlem, mutabakat, sınır ötesi ödeme ile merkezi borsalar ve merkeziyetsiz finans protokollerinde günlük likidite yönetimi gibi geniş bir alanda kullanılıyor.

Tokenize para piyasası fonları ise analistlerin "yapısal düzenleyici dezavantaj" olarak tanımladığı bir sorunla karşı karşıya. Bu fonlar stablecoinlerin aksine genellikle menkul kıymet olarak sınıflandırılıyor ve kayıt, açıklama, raporlama yükümlülükleri ile transfer kısıtlamalarına tabi tutuluyor. Analistler bu gerekliliklerin zincir üstü fonların kripto ekosisteminde özgürce dolaşmasını zorlaştırdığını belirtti.

Ürünün bugünkü başlıca kullanıcıları, boşta nakit üzerinde getiri arayan kripto-yerli yatırımcılar ile geleneksel yatırımcı koruma çerçevesinde kalırken hızlı mutabakat ve programlanabilirlik gibi tokenleştirme avantajlarından yararlanmak isteyen kurumsal yatırımcılar olarak öne çıktı.

Ekip, bu fonların getiri avantajı sayesinde stablecoinlerden daha hızlı büyüyeceğini ancak söz konusu ivmenin iki piyasa arasındaki dengeyi temelden değiştirmeyeceğini ifade etti. Analistler raporda, "Tokenize para piyasası fonları, menkul kıymet olarak sınıflandırılmaktan doğan yapısal dezavantajı azaltacak bir düzenleyici değişiklik olmadıkça stablecoin evreninin yüzde 10-15'inin ötesine geçemeyebilir." ifadesini kullandı.

SEC ADIMLARI VE KURUMSAL DENEMELER "MARJİNAL" BULUNDU

Rapora göre düzenleyici destek bugüne kadar sınırlı kaldı. Analistler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yıl başında zincir üstü para piyasası fonlarının ihracı için başlattığı basitleştirilmiş süreci hatırlattı. Girişim, Blockchain tabanlı kayıt tutma yapan fonların geri alım işlemlerini kolaylaştırmayı ve operasyonel sürtüşmeyi azaltmayı amaçlıyor.

Ekip ayrıca geleneksel finans firmaları ve kripto şirketlerinin, kurumsal yatırımcıların zincir üstü para piyasası fonlarını borsa dışı işlem teminatı olarak kullanabilmesine yönelik son dönem çalışmalarına dikkat çekti. Bu yapılarda yatırımcılar düzenlemeli platformlar üzerinden ihraç edilen tokenize fon paylarını yatırabiliyor, dayanak varlıklar ise düzenlemeli borsa dışı saklamada kalıyor. Kurumlar bu sayede hem teminatta getiri elde ediyor hem de pay büyüklüğünü işlem amacıyla kullanabiliyor.

Analistler bu adımları yalnızca "marjinal" iyileştirmeler olarak değerlendirdi. Ekibe göre söz konusu gelişmeler tokenize para piyasası fonlarının stablecoinlere kıyasla taşıdığı yapısal düzenleyici dezavantajı ortadan kaldıracak güçte değil ve fonların kripto ekosisteminde sorunsuz dolaşımının önünü açmıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para JPMorgan düzenleyici dezavantajın tokenize fon büyümesini sınırladığını belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:33:04. #7.13#
SON DAKİKA: JPMorgan düzenleyici dezavantajın tokenize fon büyümesini sınırladığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.