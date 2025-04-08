Ark Invest, Coinbase'e milyonlarca dolarlık yatırım yaptı - Son Dakika
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Kripto Para

Ark Invest, Coinbase'e milyonlarca dolarlık yatırım yaptı

Ark Invest, Coinbase\'e milyonlarca dolarlık yatırım yaptı

Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlere rağmen Cathie Wood yönetimindeki Ark Invest, pazartesi günü Coinbase hisselerine önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket, iki farklı borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla toplam 84.514 adet Coinbase Global Inc. hissesi satın alarak yaklaşık 13,3 milyon dolarlık bir pozisyon aldı.

08.04.2025 09:35  Güncelleme: 09:53
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Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlere rağmen Cathie Wood yönetimindeki Ark Invest, pazartesi günü Coinbase hisselerine önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket, iki farklı borsa yatırım fonu (ETF) aracılığıyla toplam 84.514 adet Coinbase Global Inc. hissesi satın alarak yaklaşık 13,3 milyon dolarlık bir pozisyon aldı.

Ark Invest'in son işlem kayıtları incelendiğinde, ARK Yeni Nesil İnternet ETF'sinin (ARKW) günün kapanış fiyatları üzerinden yaklaşık 10,2 milyon dolar değerinde 64.806 Coinbase hissesi aldığı görüldü. Buna ek olarak, ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) de yaklaşık 3,1 milyon dolar karşılığında 19.708 Coinbase hissesi satın aldı.

Diğer yandan ARKW fonunun, ARK 21Shares Bitcoin ETF'nin (ARKB) yaklaşık 12,4 milyon dolar değerindeki 159.496 hissesini sattığı kaydedildi. SoSoValue verilerine göre, ARKB spot Bitcoin fonu bir önceki gün 4,69 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.

Şirketin en son açıklamasına göre, pazartesi günü itibarıyla Coinbase hisseleri ARKW fonunda yüzde 5,92'lik bir ağırlığa sahip olarak fonun dördüncü en büyük yatırımı konumuna geldi. ARKF fonunda ise Coinbase hisseleri yüzde 7,65'lik ağırlıkla ikinci en büyük yatırım olarak yer aldı.

Google Finance verilerine göre Coinbase hisseleri pazartesi günü yüzde 2,04 değer kaybederek 157,28 dolardan kapanış yaptı. Ancak mesai sonrası işlemlerde toparlanma göstererek yüzde 2,68 artışla 161,5 dolara yükseldi.

Ark'ın bu satın alımı, küresel piyasaların ciddi bir çöküş yaşadığı bir döneme denk geldi. Asya borsaları son on yılların en sert düşüşünü yaşarken, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 7,3 ve Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 7,8 değer kaybetti. Amerika'da ise Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 0,91 ve S&P 500 yüzde 0,23 düşüş gösterdi. Buna karşın Nasdaq Composite yüzde 0,10 yükselerek pozitif alanda kalmayı başardı.

Piyasa verilerine göre kripto para piyasası da büyük bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı ve Bitcoin fiyatı pazartesi günü 74.300 dolar seviyelerine kadar geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi o zamandan bu yana kısmi bir toparlanma gösterdi ve haber yazıldığı sırada 80.246 dolardan işlem görüyordu. Bu rakam son 24 saatte yüzde 3,64'lük bir artışa işaret ediyor.

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Kripto Para, Bitcoin, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ark Invest, Coinbase'e milyonlarca dolarlık yatırım yaptı - Son Dakika

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