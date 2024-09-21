Kanada Merkez Bankası cephesinden dikkat çeken CBDC hamlesi - Son Dakika
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Kanada Merkez Bankası cephesinden dikkat çeken CBDC hamlesi

Kanada Merkez Bankası cephesinden dikkat çeken CBDC hamlesi

Kanada Merkez Bankası, perakende CBDC projelerini durdurarak ödeme sistemlerine odaklanıyor. Kanada Merkez Bankası tarafından açıklanan bu stratejik değişiklik, finansal teknolojiler alanında yeni bir dönemi işaret ediyor.

21.09.2024 09:59
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Kanada Merkez Bankası, finansal önceliklerini yeniden düzenleyerek, perakende merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projelerine son verdi. Bu stratejik hamle, bankanın diğer acil finansal meselelere daha fazla odaklanmasını sağlayacak.

Kanada Merkez Bankası'ndan Finansal Teknolojilerde Yeni Bir Döneme Adım

Kanada Merkez Bankası, dijital para alanında önemli bir politika değişikliğine gitti. Banka, perakende merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projelerini rafa kaldırdığını açıkladı. Bu karar, bankanın resmi internet sitesinde yayımlanan bir duyuruyla kamuoyuna iletildi.

Yapılan açıklamada, bankanın bundan böyle araştırmalarını toptan CBDC üzerine yoğunlaştıracağı belirtildi. Bu hamleyle Kanada Merkez Bankası, olası acil durumlara hazırlık yaparken, öncelikli konulara odaklanmayı hedefliyor.

Banka yetkilileri, "Ödeme sistemlerindeki güncel gelişmeler ışığında, perakende CBDC çalışmalarımızı azaltma kararı aldık. Bunun yerine, daha kapsamlı ödeme sistemi araştırmaları ve politika geliştirme çabalarına ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kanada'nın ödeme altyapısını yöneten Payments Canada kuruluşu, Real-time Rail adı verilen anlık ödeme sistemini geliştirmeye devam ediyor. Söz konusu sistem, aralarında Kanada Merkez Bankası'nın da bulunduğu 100'ü aşkın üyenin desteğini alıyor.

Öte yandan, 2021 yılında yürürlüğe giren Perakende Ödeme Faaliyetleri Yasası kapsamında, Kanada Merkez Bankası perakende ödemeler üzerindeki denetimini sıkılaştırıyor. Yasa gereğince, kara para aklamayla mücadele hükümlerine tabi olan 2.500 küçük ödeme hizmet sağlayıcısının Kasım ayında kayıt yaptırması ve 2025'ten itibaren operasyonel risk standartlarını uygulamaya başlaması gerekiyor.

Kanada Merkez Bankası'nın CBDC araştırmaları, Uluslararası Ödemeler Bankası ve Massachusetts Institute of Technology Media Labs'ın Dijital Para Birimi Girişimi ile kurulan iş birliği içinde yürütüldü. Bu çalışmalar, Kanada halkının CBDC'ye yönelik ilgisinin oldukça düşük olduğunu ve bu yeni para biriminin finansal sistem ve toplum için olası riskler barındırdığını ortaya koydu. Bununla birlikte banka, gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda CBDC araştırmalarının değer taşıyabileceğini vurguladı.

Kripto Para, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kanada Merkez Bankası cephesinden dikkat çeken CBDC hamlesi - Son Dakika

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