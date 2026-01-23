Kansas'ta Bitcoin rezerv fonu yasa tasarısı senato komitesine sevk edildi - Son Dakika
Kansas'ta Bitcoin rezerv fonu yasa tasarısı senato komitesine sevk edildi

23.01.2026 16:38
ABD'nin Kansas eyaletinde, sahipsiz dijital varlıklardan elde edilen gelirlerle finanse edilecek bir Bitcoin rezerv fonu oluşturulmasını öngören yasa tasarısı, Senato Mali Kurumlar ve Sigorta Komitesi'ne havale edildi.

Cumhuriyetçi Senatör Craig Bowser'ın Çarşamba günü sunduğu Senato Yasa Tasarısı 352, resmi kayıtlara göre Perşembe günü ilgili komiteye sevk edildi. Tasarı, eyalet hazinesi bünyesinde bir "Bitcoin ve dijital varlıklar rezerv fonu" kurulmasını öngörüyor. Diğer eyalet tekliflerinden farklı olarak bu fon, doğrudan Bitcoin satın alımıyla değil yalnızca Kansas yasalarına göre sahipsiz kabul edilen dijital varlıklardan elde edilen airdrop ve staking ödülleriyle finanse edilecek.

SAHIPSIZ VARLIKLAR ÜÇ YILDA DEVLETE GEÇECEK

Tasarıda önerilen değişikliklere göre bir dijital varlık sahibine gönderilen yazılı bildirimin iade edilmesinden itibaren üç yıl sonra sahipsiz sayılacak. Bu süre, standart mevduat hesapları için uygulanan beş yıllık sürenin yüzde 40 altında kalıyor. Hesaba erişim veya işlem yapma gibi mülkiyet hakkını gösteren herhangi bir eylem gerçekleştirmeyen varlık sahipleri için de aynı süre işleyecek.

Devlete bildirilen ve teslim edilen varlıklar, yetkili bir saklama kuruluşu tarafından muhafaza edilecek ve staking yoluyla ödül kazanılabilecek. Eyalet gözetiminde üç yıl boyunca talep edilmeyen varlıklardan elde edilen airdrop ve staking gelirleri yeni rezerv fonuna aktarılacak.

Yasa tasarısı, Bitcoin'in eyalet genel fonuna yatırılamayacağını açıkça belirtiyor. Bunun yerine, diğer dijital varlıklardan yapılan her yatırımın yüzde 10'u genel fona aktarılacak. Bitcoin rezervinden yapılacak harcamalar için ayrı bir yasama tahsisi gerekecek.

KRİPTO BAĞIŞLAR İÇİN DE DÜZENLEME GELİYOR

Senatör Bowser, 12 Ocak'ta ayrı bir yasa tasarısı daha sundu. Senato Yasa Tasarısı 310, kripto para birimlerini kampanya bağışı olarak düzenlemeyi amaçlıyor. Tasarıya göre kripto bağışları, ABD merkezli kayıtlı bir ödeme işlemcisi aracılığıyla ve müşterini tanı (KYC) protokolleri uygulanarak işlenecek.

Tüm kripto bağışlarının üç iş günü içinde ABD dolarına çevrilmesi ve kampanya hesabına yatırılması zorunlu olacak. Böylece seçim komitelerinin kripto varlıkları kampanya varlığı olarak tutması yasaklanmış olacak.

EYALET DÜZEYİNDE BİTCOİN HAMLELERİ HIZLANIYOR

Kansas'ın bu hamlesi, Bitcoin'in kamu maliyesi ve saklama çerçevelerinde nasıl değerlendirileceğini resmileştiren ABD eyaletlerinin sayısının artmasıyla aynı döneme denk geliyor.

New Hampshire, 6 Mayıs 2025'te Vali Chris Sununu'nun HB 302'yi imzalamasıyla Stratejik Bitcoin Rezervi yasasını yürürlüğe koyan ilk eyaletlerden biri oldu. Yasa, eyalet haznedarına 500 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip Bitcoin ve diğer dijital varlıkları, toplam rezervin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde tutma yetkisi veriyor.

Teksas, Haziran 2025'te Vali Greg Abbott'un Teksas Stratejik Bitcoin Rezervi ve Yatırım Yasası'nı imzalamasıyla bu trende katıldı. Arizona ise Mayıs 2025'te HB 2749'u kabul ederek eyaletin sahipsiz veya müsadere edilmiş kripto paraları derhal satmak yerine orijinal formunda tutabilmesine olanak tanıdı.

Florida ve Batı Virginia'da benzer yasa tasarıları 2026 yasama döneminde görüşülmeyi bekliyor. Florida'nın tasarısı eyalet kripto yatırımlarına yetki vermeyi amaçlarken Batı Virginia'nın SB143'ü eyalet fonlarının yüzde 10'una kadarının Bitcoin, değerli metaller ve stablecoinlere tahsis edilmesini öngörüyor. Pennsylvania'da bir "Bitcoin hakları" yasası kabul edilmiş olsa da kapsamlı rezerv düzenlemesi henüz ilerlemedi. Montana, Wyoming ve diğer birçok eyalette ise benzer teklifler yasalaşamadan rafa kalktı.

Kripto Para, Son Dakika

