Karma kripto ETF'leri SEC'ten geçti - Son Dakika
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Karma kripto ETF'leri SEC'ten geçti

Karma kripto ETF\'leri SEC\'ten geçti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Hashdex ve Franklin Templeton'ın Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) içeren karma ETF başvurularını onayladı. Bu karar, kripto para piyasasında kurumsal yatırımcılar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Piyasa uzmanları, bu gelişmenin kripto varlık yönetiminde çeşitlendirmeyi artıracağını öngörüyor.

20.12.2024 14:08
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SEC'in kararıyla, kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktası yaşandı. Hashdex'in Nasdaq'ta işlem görecek Nasdaq Crypto Index US ETF'si ve Franklin'in Cboe BZX Exchange'de yer alacak Crypto Index ETF'si, yatırımcılara yeni imkanlar sağlayacak.

Karma ETF'ler Yatırım Dünyasında Yeni Sayfa Açıyor

Franklin Templeton'ın ETF'si, dijital varlıkların performansını yansıtmak için tasarlanan Institutional Digital Asset Index'i takip edecek. Hashdex'in ürünü ise Nasdaq Crypto Index US Settlement Price Index kapsamındaki kripto varlıkları içerecek.

SEC, her iki başvuruyu da hızlandırılmış süreçte değerlendirdi. Komisyon, bu ETF'lerin yapısının ve işleyişinin daha önce onaylanan spot Bitcoin ve Ethereum ETF teklifleriyle benzerlik gösterdiğini belirtti.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, bu gelişmenin sektörü şekillendireceğini düşünüyor. BlackRock gibi diğer büyük oyuncuların benzer adımlar atabileceğini de öngörüyor.

NYSE Arca da bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Borsa, Grayscale'in çeşitlendirilmiş spot kripto ETF'sini listelemek için girişimleri için başvuruda bulundu.

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Son Dakika Kripto Para Karma kripto ETF'leri SEC'ten geçti - Son Dakika

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