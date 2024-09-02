Katar, Kripto Düzenlemeleriyle Finans Merkezi Olma Yolunda Adım Attı

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Katar, Blockchain ve kripto para ekosisteminde önemli bir adım attı. Katar Finans Merkezi (QFC), dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleme çerçevesi sundu. Bu yeni mevzuat, tokenizasyon süreçlerinden akıllı sözleşmelerin yasal statüsüne kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler içeriyor. Bu hamlenin Katar'ın finans sektörünü modernleştirme ve uluslararası standartlara uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Katar Kripto Merkezi Olmak İçin Yasal Zemin Hazırlıyor

QFC, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki serbest ekonomi bölgeleri gibi Katar'ın geri kalanından bağımsız olarak faaliyet gösteriyor. Katar Finans Merkezi; kendi yasal, düzenleyici, vergi ve iş çerçevesine sahip. Bu özel statü, yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar yaratıyor. QFC, %100'e kadar yabancı mülkiyete ve kârların tamamen ülke dışına çıkarılmasına izin veriyor. Ayrıca yerel kaynaklı kârlar üzerinden rekabetçi bir oran olan %10 kurumlar vergisi uyguluyor.

Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, yeni düzenlemelerin ülkenin 'Üçüncü Finans Sektörü Stratejisini' gerçekleştirmede önemli bir adım olduğunu vurguladı. Al Thani, bu çerçevenin Katar'ın finans sektöründe önemli fırsatlar oluşturacağına güveniyor.

Kasım 2023'te Katar, ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmak için bir sermaye piyasası oluşturmayı amaçlayan Üçüncü Finans Sektörü Stratejisi'ni hayata geçirdi. Bu plan, dijital dönüşümü hızlandırmak için "yeni teknolojileri benimsemeyi" de kapsıyor.

Dijital varlıklar çerçevesi, sektör paydaşlarıyla iş birliği ve istişarenin bir sonucu olarak ortaya çıktı. QFC'ye göre çerçeve, finans, teknoloji ve hukuk sektörlerinde faaliyet gösteren 37 yerli ve uluslararası kuruluştan oluşan bir danışma grubu yardımıyla geliştirildi.

QFC ayrıca, Ekim 2023'te başlattığı Dijital Varlıklar Laboratuvarı'na 20'den fazla girişimin katıldığını ve bu girişimlerin ürün ve hizmetlerini geliştirme, test etme ve ticarileştirme fırsatı yakaladığını duyurdu.

Bu gelişmeler, Katar'ın dijital varlıklar ve Blockchain teknolojisi alanında önemli bir oyuncu olmayı amaçladığını ortaya koyuyor. Yeni düzenleyici çerçeve, ülkenin finans sektörünü modernize etme ve uluslararası standartlara uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kripto para birimleri, özellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen dijital varlıklar, bu düzenlemelerden olumlu etkilenebilir. Katar'ın bu hamlesinin, Orta Doğu'daki diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi bekleniyor.

Katar'ın bu kapsamlı düzenleme çerçevesi, ülkenin dijital ekonomi ve Blockchain teknolojisi alanındaki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, Katar'ı bölgesel bir fintech ve kripto merkezi haline getirme potansiyeline sahip olarak görülüyor.