Kazara oluşturulan token milyonlarca dolarlık piyasa hacmine ulaştı - Son Dakika
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Kripto Para

Kazara oluşturulan token milyonlarca dolarlık piyasa hacmine ulaştı

Kazara oluşturulan token milyonlarca dolarlık piyasa hacmine ulaştı

ZachXBT'nin kazara oluşturduğu ve adı bilinmeyen bir token, kripto piyasasında şaşırtıcı bir yükselişle 3,4 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. ERC-20 dönüşüm sürecinin otomatik olarak gerçekleşmesi, tokenın alım satımının hızla artmasına ve geniş çapta ilgi görmesine neden oldu.

05.11.2024 17:49
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Kripto dünyasının tanınan dedektifi ZachXBT, kazara başlattığı bir token ile piyasa değerini 3,4 milyon dolara taşıdı. Bu sürpriz gelişme, Zora protokolünün NFT'leri otomatik olarak ERC-20 tokenlarına dönüştürmesiyle yaşandı. ZachXBT'nin bilgisi dışında gerçekleşen bu dönüşüm, tokenın meme kripto para birimi olarak işlem görmesine ve spekülatif bir değer kazanmasına yol açtı.

NFT Olarak Yayınlanan Araştırma Raporu Beklenmedik Şekilde Değerli Bir Tokena Dönüştü

Kripto para dünyasının önde gelen araştırmacılarından ZachXBT, bir araştırma projesini Blockchain ağında kalıcı hale getirmek isterken beklenmedik bir durumla karşılaştı. Ağustos ayında gerçekleşen 243 milyon dolarlık bir kripto varlık hırsızlığını araştıran ZachXBT, bulgularını NFT formatında Zora protokolü üzerinden yayınladı.

Ancak Zora protokolünün otomatik sistemi, ZachXBT'nin haberi olmadan bu NFT'leri ERC-20 tokenlarına dönüştürdü. Base ağında yaklaşık 3.500 adet üretilen ve "ERC20z" standardında oluşturulan bu tokenlar, kısa sürede kripto borsalarında işlem görmeye başladı.

Protokolün kullanıcı arayüzünde NFT'lerin tokena dönüşeceğine dair bir uyarı bulunmaması, ZachXBT'yi istemediği bir durumla karşı karşıya bıraktı. Mirror platformundaki önceki çalışmalarına benzer şekilde sadece araştırmasını kayıt altına almak isteyen kripto dedektifi, elinde olmadan bir meme kripto para birimi oluşturucusu haline geldi.

Başlangıçta sıfıra yakın bir değere sahip olan token, trading platformlarında hızla değer kazanarak birim fiyatı 970 dolara kadar yükseldi. Tokenın toplam piyasa değeri 3,4 milyon dolara ulaşırken, ZachXBT bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili etiketlenmeye devam edilmesi durumunda ZachXBT, Zora'daki eserini boş bir görselle değiştireceğini ve tokenı seyreltebileceğini açıkladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kazara oluşturulan token milyonlarca dolarlık piyasa hacmine ulaştı - Son Dakika

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