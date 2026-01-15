KB, stablecoin destekli kredi kartı için patent başvurusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

KB, stablecoin destekli kredi kartı için patent başvurusu yaptı

KB, stablecoin destekli kredi kartı için patent başvurusu yaptı
15.01.2026 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin en büyük finans grubunun iştiraki KB Kookmin Card, stablecoin ile kredi kartı ödemelerini birleştiren yeni bir ödeme teknolojisi için patent başvurusunda bulundu.

KB Kookmin Card, yaptığı açıklamada patent başvurusunun kullanıcıların mevcut kredi kartlarını Blockchain tabanlı dijital cüzdanlarla entegre eden hibrit bir ödeme sistemini kapsadığını duyurdu. Önerilen sistemde müşteriler, kredi kartlarına bir Blockchain cüzdan adresi kaydettikten sonra cüzdanlarındaki stablecoinleri mevcut kredi kartlarıyla birlikte kullanabilecek.

Sisteme göre, bağlı elektronik cüzdandaki stablecoin bakiyesi ödemelerde otomatik olarak önceliklendirilecek. Stablecoin bakiyesinin yetersiz kaldığı durumlarda kalan tutar kredi kartına yansıtılacak. KB, tasarımın mevcut kart ödeme altyapısını, kullanıcı deneyimini ve ödül programları ile güvenlik avantajlarını koruyarak dijital varlık ödemelerindeki sürtünmeyi azaltmayı hedeflediğini belirtti. Şirket, teknolojinin stablecoinlerin niş platformların ötesine geçerek ana akım finansa evrilmesine yardımcı olacağını öngörüyor.

Bir KB Card yetkilisi basın açıklamasında, "Bu patent, müşterilerin dijital varlıkları daha kolay ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için teknik altyapıyı oluşturuyor. İlerleyen dönemde, tüketici korumasını ön planda tutarak düzenleyici ve piyasa koşullarını değerlendirip teknolojiyi kullanıma sunma planlarını inceleyeceğiz." dedi.

YEREL STABLECOİN HAMLELERİ

KB'nin patent başvurusu, Güney Kore'de stablecoinler ve kripto piyasasına yönelik düzenleyici gelişmelerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un politika vizyonu doğrultusunda hazırlanan "Dijital Varlık Temel Yasası" çerçevesinin, won'a endeksli yerel bir stablecoin piyasası oluşturması bekleniyor.

KB Kookmin Bank, Haziran ayında yerel düzenleyiciler ve yasa koyucuların won stablecoin girişimine destek sinyalleri vermesinin ardından stablecoin tescil başvurusu yapan ilk kuruluşlar arasında yer almıştı. Hangi kuruluşların stablecoin ihraç edebileceğine dair kapsamlı bir tartışmanın ardından Kore Merkez Bankası ve Finansal Hizmetler Komisyonu'nun lisanslı bankalardan oluşan bir konsorsiyum etrafında şekillenen bir ihraç modeli üzerinde anlaştığı bildirildi. Ancak iktidar partisi milletvekilleri, banka odaklı bu yapının inovasyonu engelleyeceğini eleştirdi.

Ülkenin dijital varlıklara yönelik ikinci kapsamlı düzenlemesi olan Dijital Varlık Temel Yasası'nın bu yılın ilk çeyreğinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para KB, stablecoin destekli kredi kartı için patent başvurusu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:15
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:27:19. #7.11#
SON DAKİKA: KB, stablecoin destekli kredi kartı için patent başvurusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.