Kırgızistan ve Pakistan kriptonun önde gelen ismiyle el sıkıştı

Kripto para dünyasının en tanınmış figürlerinden Changpeng Zhao (CZ), Pakistan ve Kırgızistan ile stratejik danışmanlık anlaşmaları imzalayarak küresel dijital finans arenasındaki etkisini genişletiyor. Binance'ın kurucusu, Pakistan Kripto Konseyi'ne (PCC) katılarak ülkenin Web3 ve Blockchain teknolojileriyle entegrasyonuna yön verirken, Kırgızistan'da da kripto düzenlemeleri ve Blockchain altyapısı konusunda kilit bir rol üstleniyor. Bu hamleler, CZ'nin hapis cezasının ardından sektöre güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor.

Pakistan ve Kırgızistan, CZ ile Dijital Geleceğe Yelken Açıyor

Kripto para ekosisteminin en etkili isimlerinden biri olan Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Pakistan ve Kırgızistan ile yaptığı danışmanlık anlaşmalarıyla sektördeki konumunu güçlendirdi. ABD'de dört aylık hapis cezasının ardından sektöre dönen CZ, Pakistan Kripto Konseyi (PCC)'ne stratejik danışman olarak atanırken, Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansıyla da benzer bir iş birliğine imza attı.

Pakistan'ın dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kurulan PCC'nin toplantısına Pakistan Federal Maliye ve Gelir Bakanı Senatör Muhammad Aurangzeb'in yanı sıra Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SECP) Başkanı ve Pakistan Devlet Bankası Başkanı gibi üst düzey isimler katıldı. CZ, Pakistan Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile de görüşerek ülkenin Blockchain ve dijital finans alanındaki vizyonunu ele aldı.

Senatör Aurangzeb bu iş birliğini "Pakistan için tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelerken, PCC Üst Yöneticisi Bilal Bin Saqib ise CZ'nin katılımının ülkeyi Web3, Blockchain ve dijital finans alanında bölgesel bir merkez hâline getireceğini ifade etti. CZ de nüfusun önemli kısmının genç olması sebebiyle Pakistan'ın potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Eş zamanlı olarak Kırgızistan ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında CZ, ülkenin kripto para düzenlemeleri ve Blockchain altyapısına teknik destek sağlayacak. Ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarının zenginliği ve hidroelektrik potansiyeli, kripto madenciliği açısından önemli avantajlar sunuyor.

Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bhutan gibi ülkelerle daha önce de görüşmeler gerçekleştiren CZ, sosyal medya paylaşımlarında kripto düzenleyici çerçevelerin oluşturulmasına katkı sağladığını sık sık vurguluyor. Ayrıca Blockchain teknolojisinin ticaretin yanı sıra devlet yönetiminde verimliliği artırmak için de kullanılabileceğini belirtiyor.

CZ, serbest kalmasının ardından Blockchain, yapay zekâ ve biyoteknoloji yatırımlarına ağırlık verdiği gibi insani yardım faaliyetlerine de önem gösteriyor. Son olarak Tayland ve Myanmar'daki depremzedeler için yaklaşık 600 bin dolar değerinde bağış yaparak sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

Pakistan Kripto Konseyi ise kamu ve özel sektör ortaklığıyla CZ'nin deneyimlerinden faydalanarak ülkenin kripto düzenlemelerini geliştirmek, teknolojik altyapısını güçlendirmek ve eğitim programlarını yaygınlaştırarak küresel kripto merkezleri arasında yer almayı hedefliyor.