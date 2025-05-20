Kraken ABD sonrası ikinci büyük pazarını güçlendiriyor

Kripto para borsası Kraken, Avrupa'daki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket bu yılın başlarında adı açıklanmayan bir Kıbrıs yatırım firmasını satın alarak Finansal Araçlar Piyasası Direktifi (MiFID) lisansı elde etti. Bu lisans, Kraken'in AB ticaret bloğu genelinde türev ürünleri tamamen yasal ve düzenlemelere uygun şekilde sunabilmesine olanak tanıyor.

Kraken Türev İşlemlerini Tüm Avrupa Ülkelerine Taşıyor

Kraken'in türev ürünleri artık tüm 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'i kapsayan Avrupa Ekonomik Alanı genelindeki kullanıcılara sunulacak. Bu genişleme, borsanın türev ticaretini İngiltere'de başlatmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşiyor.

Kraken Borsa Başkanı Shannon Kurtas, "Avrupa, en sofistike ve talepkâr müşteriler ve kurumlardan bazılarıyla, dijital varlık ticareti ve yatırımı için en hızlı büyüyen bölgelerden biri." ifadelerini kullandı dedi. Kurtas "Kraken'in türündeki en büyük teklif olan Avrupa'daki düzenlenmiş türevlerinin lansmanı, bu artan talebi karşılamak için iyi zamanlanmış durumda." açıklamasında bulundu.

Kraken'in İşlem Hacmi Başkanı Alexia Theodorou'nun daha önce türev ticareti şirketin hacminin yaklaşık yarısını oluşturarak Kraken'in işinin temel bir parçası haline geldi. Dünya genelinde, kripto türevleri toplam ticaret faaliyetinin yaklaşık yüzde 70 ila 75'ini oluşturuyor ve bu pay büyümeye devam ediyor.

Borsa, mayıs ayında Finansal Davranış Otoritesi'nin kontrolü altında nitelikli yatırımcılar için İngiltere'ye türevleri tanıttı. İngiltere, ABD'den sonra Kraken'in ikinci en büyük pazarını temsil ediyor.

Bu stratejik genişleme, Kraken'in Avrupa'daki varlığını güçlendirmek ve rekabetçi kripto para piyasasında pozisyonunu sağlamlaştırmak için attığı adımların bir parçası olarak görülüyor. Şirket, düzenleyici kurumlarla uyum içinde çalışarak, Avrupa'daki dijital varlık ticareti alanında güvenilir bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Türev ürünlerinin AB genelinde sunulması hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratırken, Kraken'in küresel rekabet gücünü de artırması bekleniyor.