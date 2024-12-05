Kraken anketine göre kripto para yatırımcıları kaçan fırsatların etkisinde - Son Dakika
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Kraken anketine göre kripto para yatırımcıları kaçan fırsatların etkisinde

Kraken anketine göre kripto para yatırımcıları kaçan fırsatların etkisinde

Amerika merkezli kripto para borsası Kraken'in yeni araştırması, kripto para yatırımcılarının büyük çoğunluğunun önemli kazançları kaçırdığını düşündüğünü ortaya koydu. Araştırmaya katılan yatırımcıların yüzde 63'ü duygusal kararların dijital varlık yatırımlarını olumsuz etkilediğini kabul ederken, yüzde 84'ü gelecekteki fırsatlara umutla bakıyor.

05.12.2024 18:35
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Bitcoin (BTC) fiyatının 100.000 dolar seviyesine ulaşması ve kripto para piyasasındaki yükseliş trendi, yatırımcılar üzerinde kaçırma korkusu (FOMO) ve korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) duygularını tetikliyor. Kraken'in 1.248 katılımcıyla gerçekleştirdiği kapsamlı anket, bu duyguların yatırım kararları üzerindeki etkisini gösteriyor.

Kripto Yatırımcılarının Yüzde 88'i Büyük Kazançları Kaçırdığını Düşünüyor

Kripto para piyasasında yaşanan son yükseliş dalgası, yatırımcıların psikolojisini derinden etkiliyor. Kraken'in yayımladığı araştırma sonuçları, yatırımcıların yüzde 60'ının ani fiyat artışlarını kaçırmaktan endişe duyduğunu gösteriyor.

Piyasadaki yükseliş trendinin başını çeken Bitcoin, ocak ayından bu yana yüzde 126'lık artış kaydetti. Bu süreçte altcoinler de benzer bir performans sergiledi. Özellikle XRP, piyasa değeri bakımından Solana (SOL) ve Tether'i (USDT) geçerek üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Araştırma kapsamında yatırımcıların yüzde 81'i FUD etkisiyle yatırım kararları aldıklarını belirtti. Kraken, piyasa duygularına dayalı yatırım yaklaşımı yerine teknik analiz ve planlı stratejilere dayanan metodolojik bir yaklaşımı öneriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kraken anketine göre kripto para yatırımcıları kaçan fırsatların etkisinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraken anketine göre kripto para yatırımcıları kaçan fırsatların etkisinde - Son Dakika
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