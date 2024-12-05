Kraken anketine göre kripto para yatırımcıları kaçan fırsatların etkisinde

Kripto Para

Bitcoin (BTC) fiyatının 100.000 dolar seviyesine ulaşması ve kripto para piyasasındaki yükseliş trendi, yatırımcılar üzerinde kaçırma korkusu (FOMO) ve korku, belirsizlik ve şüphe (FUD) duygularını tetikliyor. Kraken'in 1.248 katılımcıyla gerçekleştirdiği kapsamlı anket, bu duyguların yatırım kararları üzerindeki etkisini gösteriyor.

Kripto Yatırımcılarının Yüzde 88'i Büyük Kazançları Kaçırdığını Düşünüyor

Kripto para piyasasında yaşanan son yükseliş dalgası, yatırımcıların psikolojisini derinden etkiliyor. Kraken'in yayımladığı araştırma sonuçları, yatırımcıların yüzde 60'ının ani fiyat artışlarını kaçırmaktan endişe duyduğunu gösteriyor.

Piyasadaki yükseliş trendinin başını çeken Bitcoin, ocak ayından bu yana yüzde 126'lık artış kaydetti. Bu süreçte altcoinler de benzer bir performans sergiledi. Özellikle XRP, piyasa değeri bakımından Solana (SOL) ve Tether'i (USDT) geçerek üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Araştırma kapsamında yatırımcıların yüzde 81'i FUD etkisiyle yatırım kararları aldıklarını belirtti. Kraken, piyasa duygularına dayalı yatırım yaklaşımı yerine teknik analiz ve planlı stratejilere dayanan metodolojik bir yaklaşımı öneriyor.