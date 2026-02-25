Kraken\'de 7/24 sürekli vadeli işlem dönemi

Kraken, ABD dışındaki 110'dan fazla ülkedeki müşterilerine sunulan bu yeni ürünle geleneksel piyasa varlıklarını kripto altyapısına taşıyor. İlk etapta 10 sözleşmeyle başlayan hizmet kapsamında altın, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinin yanı sıra Nvidia, Apple, Google, Tesla, Robinhood, Strategy ve Circle Internet Group hisse senetlerine dayalı türev ürünler yer alıyor. xStocks sözleşmeleri tamamen teminatlandırılmış olup dayanak varlıklar tarafından bire bir destekleniyor.

GELENEKSEL PİYASALAR KRİPTO ALTYAPISINA TAŞINIYOR

Kraken'ın Küresel Tüketici Bölümü Başkanı Mark Greenberg, yaptığı açıklamada geleneksel piyasaların kripto dünyasının kesintisiz işlem mantığıyla yeniden inşa edildiğini belirtti. Greenberg, düzenlemeye tabi tokenize hisse senetlerinin süresiz vadeli işlem sözleşmeleri olarak sunulmasının küresel sermaye piyasaları için yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Kraken, sözleşmelerinin düzenlemeye tabi gösterge endekslerini takip ettiğini vurguladı. Borsa, dünyanın en büyük geleneksel türev borsası olan CME Group ile iş birliği yapıyor. CME'nin türev sözleşmeleri, Kraken'ın hisse senedi endekslerinden enerji ve metallere kadar uzanan ürün yelpazesine altyapı sağlıyor.

HALKA ARZ SÜRECİ VE BACKED SATIN ALIMI

Kraken'ın eş CEO'su Arjun Sethi, bu ayın başında xStocks tokenizasyon çerçevesinin yaratıcısı Backed'in satın alımının tamamlandığını duyurdu. Şirket aynı açıklamada 2025 yılı düzeltilmiş gelirini 2,2 milyar dolar olarak raporladı.

Kraken, Robinhood'a benzer şekilde her şeyi tek çatı altında toplayan bir işlem platformuna dönüşmeyi hedeflerken halka arz sürecini de ilerletiyor. Borsa, kasım ayında gizli halka arz başvurusunda bulunmuş ve 20 milyar dolar değerleme üzerinden sermaye artırımı gerçekleştirmişti. Kraken'a bağlı özel amaçlı satın alma şirketi KRAKacquisition ise ocak ayında Nasdaq'ta listelenerek 345 milyon dolarlık halka arz tamamladı.