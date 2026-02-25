Kraken'de 7/24 sürekli vadeli işlem dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kraken'de 7/24 sürekli vadeli işlem dönemi

Kraken\'de 7/24 sürekli vadeli işlem dönemi
25.02.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Kraken, bu yıl satın aldığı xStocks platformu aracılığıyla altın, büyük endeksler ve popüler hisse senetleri için 7 gün 24 saat işlem yapılabilen tokenize süresiz vadeli işlem sözleşmelerini başlattı.

Kraken, ABD dışındaki 110'dan fazla ülkedeki müşterilerine sunulan bu yeni ürünle geleneksel piyasa varlıklarını kripto altyapısına taşıyor. İlk etapta 10 sözleşmeyle başlayan hizmet kapsamında altın, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinin yanı sıra Nvidia, Apple, Google, Tesla, Robinhood, Strategy ve Circle Internet Group hisse senetlerine dayalı türev ürünler yer alıyor. xStocks sözleşmeleri tamamen teminatlandırılmış olup dayanak varlıklar tarafından bire bir destekleniyor.

GELENEKSEL PİYASALAR KRİPTO ALTYAPISINA TAŞINIYOR

Kraken'ın Küresel Tüketici Bölümü Başkanı Mark Greenberg, yaptığı açıklamada geleneksel piyasaların kripto dünyasının kesintisiz işlem mantığıyla yeniden inşa edildiğini belirtti. Greenberg, düzenlemeye tabi tokenize hisse senetlerinin süresiz vadeli işlem sözleşmeleri olarak sunulmasının küresel sermaye piyasaları için yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Kraken, sözleşmelerinin düzenlemeye tabi gösterge endekslerini takip ettiğini vurguladı. Borsa, dünyanın en büyük geleneksel türev borsası olan CME Group ile iş birliği yapıyor. CME'nin türev sözleşmeleri, Kraken'ın hisse senedi endekslerinden enerji ve metallere kadar uzanan ürün yelpazesine altyapı sağlıyor.

HALKA ARZ SÜRECİ VE BACKED SATIN ALIMI

Kraken'ın eş CEO'su Arjun Sethi, bu ayın başında xStocks tokenizasyon çerçevesinin yaratıcısı Backed'in satın alımının tamamlandığını duyurdu. Şirket aynı açıklamada 2025 yılı düzeltilmiş gelirini 2,2 milyar dolar olarak raporladı.

Kraken, Robinhood'a benzer şekilde her şeyi tek çatı altında toplayan bir işlem platformuna dönüşmeyi hedeflerken halka arz sürecini de ilerletiyor. Borsa, kasım ayında gizli halka arz başvurusunda bulunmuş ve 20 milyar dolar değerleme üzerinden sermaye artırımı gerçekleştirmişti. Kraken'a bağlı özel amaçlı satın alma şirketi KRAKacquisition ise ocak ayında Nasdaq'ta listelenerek 345 milyon dolarlık halka arz tamamladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kraken'de 7/24 sürekli vadeli işlem dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:46:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kraken'de 7/24 sürekli vadeli işlem dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.