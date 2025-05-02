Kraken ekonomik belirsizliğe rağmen büyümesini sürdürüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Kraken ekonomik belirsizliğe rağmen büyümesini sürdürüyor

Kraken ekonomik belirsizliğe rağmen büyümesini sürdürüyor

Kripto para borsası Kraken, zorlu piyasa koşullarına rağmen istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada, toplam işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttığını duyurdu. Bu büyüme, şirketin 2024'te elde ettiği 1,5 milyar dolarlık gelirin ardından geldi.

02.05.2025 11:46
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ABD'nin köklü kripto borsası Kraken, 2025'in ilk çeyreğinde 472 milyon dolar gelir elde ederek yıllık bazda yüzde 19 büyüme kaydetti. Donald Trump yönetiminin ilk 100 gününde yaşanan piyasa dalgalanmaları borsa performansını olumlu etkiledi. 2026 başında halka açılmayı planlayan şirket, aynı dönemde EBITA'sını (şirketin faiz, vergi ve duran varlık değer azalışları düşülmeden önceki temel kazancı) 187,4 milyon dolara yükseltti.

Kraken İşlem Hacminde Yüzde 29 Artış ile Halka Arza Hazırlanıyor

Kraken'in bildirdiği finansal sonuçlar, kripto para piyasasındaki döngüsel hareketlerin etkisini gösteriyor. İlk çeyrek geliri genel piyasa durgunluğu nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 düşüş gösterirken, düzeltilmiş EBITDA (şirketin ana faaliyet kârlılığını gösteren finansal ölçüt) ardışık olarak yüzde 1 artış sağladı. Bu durum şirketin mevsimsellik karşısındaki dayanıklılığını vurguluyor.

Planlanan halka arz öncesinde Kraken, operasyonlarını stratejik bir şekilde büyütmeye devam ediyor. Firma yakın zamanda ABD merkezli NinjaTrader'ı bünyesine katarak, en büyük pazarı olan ABD'de türev işlemleri sağlama kapasitesini geliştirdi. Ayrıca Alpaca ile bir aracılık ortaklığı aracılığıyla hisse senedi ve ETF ticaretine de genişledi.

Şirket, ikinci en büyük pazarı olan Birleşik Krallık'ta resmi olarak türev ticaretini hizmete açtı. Kraken Türev İşlemleri Başkanı Alexia Theodorou, borsanın spot ve türev işlem hacimlerinin şu anda eşit seviyede olduğunu ancak türevlerin çok daha büyük bir fırsat temsil ettiğini belirtti.

Kesintisiz operasyonda en eski borsalardan biri olan Kraken, aynı zamanda yeni bir "servet oluşturma" tüketici uygulaması olan Kraken Pay'i de tanıttı. İlk çeyrekte, borsanın hacmi aylık yüzde 250 büyürken, fonlanmış hesaplar yıllık bazda yüzde 26 artış gösterdi.

Eş CEO Arjun Sethi, Trump'ın düzensiz politika yapımından kaynaklanan ekonomik belirsizlik ortasında yumuşayan halka arz talebine rağmen şirketin halka açılma planlarını sürdürdüğünü belirtti. Bullish ve Gemini dahil olmak üzere diğer borsalar da daha önce listeleme planlarını duyurmuştu.

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Son Dakika Kripto Para Kraken ekonomik belirsizliğe rağmen büyümesini sürdürüyor - Son Dakika

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