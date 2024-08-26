Kraken SEC davası mahkemeye taşındı - Son Dakika
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Kripto Para

Kraken SEC davası mahkemeye taşındı

Kraken SEC davası mahkemeye taşındı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kraken kripto borsasına karşı ciddi iddialarla dolu bir dava açtı. Federal yasalara uyulmaması gerekçesiyle başlatılan bu süreç, Kaliforniya'daki bir yargıç tarafından mahkemeye taşınacak.

26.08.2024 22:15
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SEC, kripto para borsası Kraken'e karşı yasal hamlede bulundu. ABD merkezli kripto para borsası Kraken, federal yasalara uygun kayıt yaptırmadığı gerekçesiyle dava edildi. Bu dava, kripto para sektöründe düzenleyici kurumlarla yaşanan gerilimlerin yeni bir boyuta taşındığını gösterirken, sektörün geleceği hakkında soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

SEC, Kraken Üzerindeki Baskısını Artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin finans düzenleyici kurumu olan SEC, son hamlesinde Kraken'i mercek altına aldı. Kraken, federal yasalara uygun kayıt yaptırmadığı gerekçesiyle dava edildi. Yargıç William H. Orrick, davanın mahkemeye taşınmasına karar verdi.

SEC'in iddiasına göre Kraken, komisyoncu, takas odası veya borsa olarak gerekli kayıtları yaptırmadan faaliyet göstererek menkul kıymetler yasalarını çiğnedi. Kurum, şirketin bu ihlaller nedeniyle cezalandırılmasını ve haksız kazançlarını iade etmesini talep etti.

Bu dava, kripto sektöründe son dönemde yaşanan yasal mücadelelerin yeni bir halkası olarak öne çıktı. Daha önce Binance ve Coinbase gibi dev kripto para borsaları da benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve davaların düşürülmesi yönündeki talepleri reddedilmişti.

Kraken'in de davayı reddetme isteği kabul görmedi. Yargıç Orrick, kararında ilginç bir noktaya değinerek "Kraken platformundaki bazı kripto para işlemleri, yatırım sözleşmesi niteliği taşıyabilir ve bu durum menkul kıymet yasalarının kapsamına girebilir." ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Orrick, SEC'in kripto paraları doğrudan menkul kıymet olarak tanımlama yaklaşımını net bulmadığını da belirtti.

Kraken cephesinden ilk tepki, şirketin hukuk başkanı Marco Santori'den geldi. Santori, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, kararı olumlu karşıladıklarını ve bu kararın, Kraken'in kripto paraları menkul kıymet olarak listelemediği yönündeki savunmalarını güçlendirdiğini ifade etti.

Yargıç Orrick'in dikkat çekici bir diğer tespiti, kripto para birimlerinin tek başına menkul kıymet olmadığı ancak bunların satışını çevreleyen sözleşmelerin yatırım sözleşmesi oluşturabileceği ve bu durumun yasal düzenlemelere tabi olabileceği yönünde oldu. Orrick ayrıca, kripto para sektörünün ABD ekonomisindeki konumunun, büyük sorunlar doktrinini gerektirecek ölçüde önemli olmadığını vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para Kraken SEC davası mahkemeye taşındı - Son Dakika

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