Kraken staking hizmetini ABD pazarında yeniden başlattı - Son Dakika
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Kraken staking hizmetini ABD pazarında yeniden başlattı

Kraken staking hizmetini ABD pazarında yeniden başlattı

Kripto para borsası Kraken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 30 milyon dolarlık uzlaşmadan yaklaşık iki yıl sonra ABD pazarında staking hizmetini yeniden başlattı. Borsa, Solana ve Ethereum (ETH) dahil 17 farklı Blockchain için sunduğu staking hizmetini başlangıçta 37 eyalette kullanıma açtı.

31.01.2025 12:35
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Donald Trump yönetiminin göreve gelmesi ve SEC Başkanı Gary Gensler'in ayrılmasının ardından kripto para düzenlemelerinde yeni bir sayfa açıldı. Mark Uyeda'nın geçici SEC başkanlığına getirilmesiyle birlikte, düzenleyici kurumun kripto endüstrisiyle çalışmaya olan ilgisi artıyor. Bu değişimin ilk somut adımı kripto para borsası Kraken'den geldi.

Kraken 17 Blockchain İçin ABD'de Staking Sunacak

Kraken'in yeni staking programı, yatırımcılara Blockchain ağlarının güvenliğine katkı sağlamaları karşılığında ödül kazanma imkanı sunuyor. Program kapsamında müşteriler, kripto varlıklarını belirli bir süre için ağa kilitleyebilecek.

Borsa, stake edilen varlıkları doğrulayıcılara devrederek işlem doğrulama ve blok üretimi süreçlerini yönetiyor. Doğrulayıcılar, elde edilen ödülleri ücretler düşüldükten sonra yatırımcılara iletiyor.

Kraken Global Tüketici Başkanı Mark Greenberg, şirketin Blockchain ağlarının temel güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu gelişme, Şubat 2023'te SEC ile yaşanan ve 30 milyon dolar para cezasıyla sonuçlanan anlaşmazlığın ardından gerçekleşti. Yeni yönetimin kripto dostu yaklaşımı, sektörde olumlu beklentileri güçlendiriyor.

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Son Dakika Kripto Para Kraken staking hizmetini ABD pazarında yeniden başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraken staking hizmetini ABD pazarında yeniden başlattı - Son Dakika
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