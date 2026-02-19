Kraken, token yönetim platformu Magna'yı satın aldı - Son Dakika
Kraken, token yönetim platformu Magna'yı satın aldı

Kraken, token yönetim platformu Magna'yı satın aldı
19.02.2026 20:32
Kripto para borsası Kraken, son 12 ayda gerçekleştirdiği altıncı satın almayla token yönetim platformu Magna'yı bünyesine kattı. Magna'nın kilitli toplam değeri (TVL) 2025 yılında 60 milyar dolara ulaşmıştı.

Kraken, token dağıtım süreçlerini yöneten platform Magna'yı satın aldığını çarşamba günü yaptığı açıklamayla duyurdu. Anlaşmanın mali detayları kamuoyuyla paylaşılmazken, Pitchbook verilerine göre girişimin en son fonlama turundaki değerlemesi 70 milyon dolar düzeyindeydi.

2021 yılında kurulan ve Y Combinator'ın 2022 kış döneminden geçen Magna, token hak ediş takvimleri, airdrop'lar ve varlık tahsisatlarını yöneten bir altyapı platformu olarak faaliyet gösteriyor. Platformun kilitli toplam değeri 2025 yılında 60 milyar dolarlık zirve seviyeye ulaştı.

SEKTÖRDE ARTAN REKABET

Kraken, token yaşam döngüsü yönetimi alanına giren tek büyük oyuncu değil. Anchorage Digital geçen aralık ayında benzer bir çözüm sağlayıcısı olan Hedgey'i satın alırken, rakip borsa Coinbase ise geçen yaz Liquifi'yi bünyesine katmıştı.

HALKA ARZ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Satın alma, Kraken'ın halka arz sürecini hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Borsa, kasım ayında gizli kayıt başvurusu yapmış ve 20 milyar dolar değerleme üzerinden ek fon toplamıştı. Ocak ayında ise Kraken bağlantılı özel amaçlı satın alma şirketi KRAKacquisition, 345 milyon dolarlık halka arzını gerçekleştirerek Nasdaq'ta işlem görmeye başladı.

Kraken'ın ana şirketi Payward, bu ayın başlarında açıkladığı rakamlara göre 2025 yılında 2,2 milyar dolar düzeltilmiş gelir elde etti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 33'lük bir artışa karşılık geliyor. Eş CEO Arjun Sethi, gelir büyümesini kısmen NinjaTrader ve Breakout satın almalarına, Krak uygulamasının haziran ayındaki lansmanına ve AB ile İngiltere'deki türev ürün seçeneklerinin genişletilmesine bağladı.

Kripto Para, Son Dakika

