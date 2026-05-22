Kraken'in ana şirketi Payward Dubai'den ön lisans onayı aldı

22.05.2026 10:01
Payward, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi'nden (VARA) aracı kurum, yatırım ve yönetim lisansı için ön onay aldı. Karar, Kraken'in spot, marjin, OTC işlem, staking ve kurumsal hizmetleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde sunmasının önünü açıyor.

Ön onay, aracı kurum, yatırım ve yönetim faaliyetlerini kapsayan tek bir lisans için verildi. Yetkilendirme, Kraken'i Dubai'de VARA'nın denetim çerçevesi içine aldı ve şirketin bölgede düzenlemeli sanal varlık hizmetleri sunmasına olanak tanıdı. Kapsama spot, marjin ve tezgâh üstü (OTC) işlem, staking ile Kraken Prime üzerinden kurumsal erişim dahil oldu.

Perakende müşteri aktivitesi VARA'nın perakende erişim çerçevesinde açıkça izin verilen hizmetlerle sınırlı kalacak. Payward'ın perşembe günkü bildirisine göre Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) müşteriler, Avrupa, ABD ve Asya-Pasifik piyasalarına yayılan Kraken global emir defterlerinden işlem yapabilecek. Para yatırma ve çekme işlemleri ise yerel düzenlemeye tabi bir Payward iştiraki üzerinden dirhem cinsinden gerçekleşecek.

Payward ve Kraken'in eş-CEO'su Arjun Sethi, BAE müşterilerinin diğer piyasalardakiyle aynı emir defterine, aynı bilançoya ve aynı çoklu varlık kapsamına erişeceğini vurguladı. Eş-CEO, Dubai modelinin farkını kural setinin yazılı olmasına ve denetçinin yerel konumlanmasına bağladı.

Şirket, Dubai genişlemesinin küresel finans merkezlerinde düzenlemeli ve yerinde operasyonlar kurmaya odaklanan uluslararası kurumsal stratejisiyle örtüştüğünü açıkladı.

BAE ONAYI ABD VE ASYA HAMLELERİNİ İZLEDİ

BAE adımı, Kraken'in ABD'de CFTC düzenlemesindeki kripto spot marjin işlem ürününü devreye almasının ardından geldi. Söz konusu ürün, Payward'ın türev işlem platformu Bitnomial'ı satın almasının ardından sunuldu. Şirket aynı dönemde Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) ulusal güven kuruluşu lisansı için başvurdu.

Payward, Hong Kong merkezli stablecoin ödeme şirketi Reap Technologies'i 600 milyon dolar nakit ve hisse karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı. Satın alımda hisseler 20 milyar dolar değerleme üzerinden çıkarıldı. İşlem, şirketin Asya'daki ilk altyapı satın alımı olarak öne çıktı.

Payward kısa süre önce 2026'nın ilk çeyreğinde 507 milyon dolar ayarlanmış gelir bildirdi ve bu rakam yıllık bazda yüzde 3 artışa karşılık geldi. Ayarlanmış FAVÖK (faiz, vergi ve amortisman öncesi kar) ise 18 milyon dolara geriledi. Önceki yılın aynı döneminde aynı kalem 168 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

