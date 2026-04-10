Kripto ATM operatöründen 4 milyon dolarlık Bitcoin çalındı

10.04.2026 15:20
Kripto para ATM operatörü Bitcoin Depot, bir saldırganın iç sistemlere sızarak kurumsal cüzdanlardan 50,9 BTC çektiğini açıkladı. Şirket, müşteri hesaplarının ve kişisel verilerin olaydan etkilenmediğini vurguladı.

Bitcoin Depot, 23 Mart'ta gerçekleştirilen siber saldırıda yaklaşık 3,7 milyon dolar değerinde 50,9 Bitcoin kaybettiğini duyurdu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) iletilen bildirime göre saldırgan, şirketin kurumsal Bitcoin cüzdanlarına bağlı kimlik bilgilerini ele geçirerek iç sistemlere erişim sağladı.

Şirket, müşteri hesaplarının, platformların ve kişisel verilerin ihlalden etkilenmediğini belirtti. Saldırının günlük operasyonlar üzerinde önemli bir etkisi olmadığı ifade edilirken, kayıpların bir kısmının sigorta kapsamında karşılanabileceği aktarıldı. SEC dosyasında "İnceleme sürdüğü için olayın tüm kapsamı, niteliği ve etkisi henüz bilinmiyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamanın ardından Bitcoin Depot hisseleri yüzde 15,61 yükselişle 2,74 dolardan kapandı. Hisse, seans öncesi işlemlerde yüzde 5,84 ek kazançla 2,90 dolara ulaştı.

BİRDEN FAZLA EYALETTE HUKUKİ BASKI

Bitcoin Depot, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde artan düzenleyici baskıyla karşı karşıya. Connecticut'ta para transferi lisansı kısa süre önce askıya alındı ve şirkete geçici bir durdurma emri çıkarıldı. Eyalet düzenleyicileri bu kararı, yüksek komisyon oranları ve dolandırıcılık mağdurlarına tam iade yapılmaması gerekçesine dayandırdı.

Massachusetts'te şirkete yüksek ücret alma ve dolandırıcılığı kolaylaştırma iddiasıyla dava açılırken, Bitcoin Depot Maine'de etkilenen kullanıcılara tazminat için 1,9 milyon dolar ödedi. Haziran 2024'te yaşanan bir başka veri ihlalinde ise 26 bin 732 müşterinin kişisel bilgileri ifşa olmuştu. Dış bir sistemle bağlantılı olan bu ihlalin soruşturması Haziran 2025'te tamamlandı.

Kripto para ATM'leri, Amerikan şehirlerinde de giderek büyüyen bir baskıyla karşılaşıyor. Minnesota'nın Stillwater şehri, sakinlerinin dolandırıcılıklarda ciddi meblağlar kaybetmesinin ardından kripto ATM'lerini yasakladı. Washington eyaletindeki Spokane, haziranda kent genelinde yasak getirerek kiosk sistemlerini "dolandırıcılar için tercih edilen araç" olarak nitelendirdi. Massachusetts'in Haverhill şehri de benzer bir yasağı gündemine aldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
