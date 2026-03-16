Kripto borsa ve kredi platformu BlockFills iflas başvurusunda bulundu

Haftalardır likidite sorunlarıyla mücadele eden kripto trading ve kredi firması BlockFills, ABD'de Chapter 11 iflas korumasına başvurdu. BlockFills'i işleten Reliz Ltd. pazar günü ABD Delaware İflas Mahkemesi'ne gönüllü başvurusunu sundu. Şirketle bağlantılı üç ayrı tüzel kişilik daha sürece dahil oldu.

Mahkemeye sunulan belgelere göre BlockFills'in tahmini varlıkları 50 milyon ila 100 milyon dolar, yükümlülükleri ise 100 milyon ila 500 milyon dolar olarak yer aldı. Şirket, yazılı açıklamasında Chapter 11 sürecini "yatırımcılar, müşteriler ve alacaklılarla yürütülen kapsamlı görüşmelerin ardından en sorumlu yol" diye niteledi. Açıklamada, işletmeyi dengelemek, ek likidite kaynakları aramak ve olası stratejik işlemleri değerlendirmek için bu adımın atıldığı belirtildi.

LİKİDİTE DARBOĞAZIYLA İŞLEMLERİ DURDURDU

Başvuru, haftalardır biriken likidite baskısı ve hukuki risklerin ardından geldi. BlockFills, şubat ayında likidite sıkışıklığı ve paydaşlarla yürütülen görüşmeleri gerekçe göstererek müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurmuştu. Aynı dönemde şirket üzerindeki hukuki baskı da arttı.

Yatırım şirketi Dominion Capital, BlockFills'in müşteri varlıklarını usulsüz kullandığını ve platformda tutulan milyonlarca dolarlık kripto varlığı iade etmeyi reddettiğini öne sürerek dava açtı. ABD'de bir federal mahkeme, ay başında davaya ilişkin geçici tedbir kararı vererek şirketin belirli varlıklarını dondurdu. Mahkeme ayrıca müşteri varlıklarının ayrıştırılmasına ilişkin hesap verilmesini istedi.

2025'TE 61 MİLYAR DOLARLIK HACİM BİLDİRDİ

Chicago merkezli BlockFills'in yatırımcıları arasında Susquehanna Private Equity Investments ile CME Ventures bulunuyor. Şirket, 2025 değerlendirmesinde 61 milyar doların üzerinde işlem hacmi bildirdi. Aynı dönemde 95'ten fazla ülkede 2.000'i aşkın kurumsal müşteriye hizmet verdiğini kaydetti.

Söz konusu işlem hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 28 artış anlamına geliyordu. İflas süreci şimdi şirketin borçlarını yeniden yapılandırma, ek likidite bulma ve olası stratejik seçenekleri değerlendirme kapasitesini belirleyecek.