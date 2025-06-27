Kripto borsası Kraken küresel ödeme pazarına giriş yaptı - Son Dakika
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Kripto borsası Kraken küresel ödeme pazarına giriş yaptı

Kripto borsası Kraken küresel ödeme pazarına giriş yaptı
27.06.2025 11:03
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Kripto borsası Kraken, 160 ülkeye ücretsiz para transferi sunan Krak uygulamasıyla PayPal ve Venmo'ya rakip oluyor. Platform Global Dollar (USDG) stablecoininde yüzde 4,1 getiri sağlarken 300 para birimini destekliyor. Blockchain teknolojisi kullanan uygulama sıfır maliyetli işlemler vaat ediyor.

Kripto para dünyasının lider oyuncularından Kraken, geleneksel ödeme uygulamalarının tekelini kırmak için harekete geçti. Şirketin yeni Krak uygulaması, Blockchain teknolojisinin faydalarını kullanarak sınır ötesi ödemeler pazarında devrim yaratmayı hedefliyor. Platform, kullanıcılara sadece ücretsiz işlemler sunmakla kalmıyor aynı zamanda dijital varlıklardan getiri elde etme imkânı da tanıyor.

Kraken Ödeme Uygulaması Krak ile FinTech Devlerine Meydan Okuyor

Kraken'in duyurduğu yeni platformda kullanıcılar, 160'tan fazla ülkeye sıfır maliyet ile para gönderebiliyor. Uygulama, Paxos tarafından ihraç edilen ABD dolarına sabitlenmiş Global Dollar (USDG) stablecoinini tutanlara yüzde 4,1'e kadar getiri sunuyor.

Kraken ortak CEO'su Arjun Sethi, platformun altyapısını açıklarken "Bunu izin gerektirmeyen altyapı üzerine inşa ettik. Kamu Blockchain ağları işlemleri küresel olarak, gerçek zamanlı olarak sonuçlandırır." dedi. Sethi, komisyoncuların olmadığını belirterek daha hızlı mutabakat ve düşük ücretler sağladığını vurguladı.

Uygulamanın ana gelir kaynağının kullanıcılar bir varlığı diğeriyle takas ettiğinde alınan borsa ücretlerinden gelmesi bekleniyor. Platform 300'den fazla kripto ve fiat para birimini destekliyor.

Kraken'in yeni girişimi, şirketin halka arz hazırlıkları sürerken çok varlıklı stratejisinin bir parçası. Bu yılın başlarında şirket, ABD dışındaki müşteriler için tokenize edilmiş hisse senedi ticareti başlatacağını duyurmuş ve ABD perakende vadeli işlemler platformu NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.

Krak ayrıca kullanıcıların kripto para birikimine karşı borç alabileceği kripto kredi limiti özelliğini entegre etmeyi planlıyor. Platform, Ethereum Name Service (ENS) alan adlarına benzer "Kraktags" sistemini kullanarak karmaşık Blockchain adreslerini basitleştiriyor.

Venmo 2021'de kripto ticaret özelliklerini tanıtırken, PayPal 2020'de benzer hizmetleri devreye almıştı. Her iki firma da akıcı kripto ödemeleri için ENS'yi platformlarına entegre etti. PayPal ayrıca 2023'te PYUSD adlı stablecoinini piyasaya sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto borsası Kraken küresel ödeme pazarına giriş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kripto borsası Kraken küresel ödeme pazarına giriş yaptı - Son Dakika
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