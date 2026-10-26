Kripto borsası milyon dolarlık kaybı kabul etti - Son Dakika
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Kripto borsası milyon dolarlık kaybı kabul etti

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Kripto borsası milyon dolarlık kaybı kabul etti
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Hindistan merkezli kripto borsası CoinDCX, önce reddettiği şüpheli cüzdan hareketlerinin ardından yaklaşık 16 milyon dolarlık kaybı kabul etti. Şirket, zararı kendisinin karşıladığını ve müşteri bakiyelerinin etkilenmediğini açıkladı.

Kayıp, borsanın kullanım dışına çıkardığı eski cüzdanlara gönderilmeye devam eden paraların güvenli adreslere taşınamamasıyla ortaya çıktı. CoinDCX'in açıklamasına göre, bu transferleri yapan otomatik sistem bir süre çalışmadı. Eski adreste biriken fonlar nedeniyle 15,99 milyon USDT kaybedildi.

İLK AÇIKLAMADA KAYIP REDDEDİLMİŞTİ

CoinDCX Üst Yöneticisi Sumit Gupta, şüpheli transferler gündeme geldiğinde borsanın cüzdanlarının ihlal edilmediğini söylemişti. Gupta, işaret edilen adreslerin Temmuz 2025'teki güvenlik olayında ele geçirilen eski cüzdanlara ait olduğunu ve saldırganların bu adresleri yeniden kullanıyor olabileceğini savunmuştu. Mevcut cüzdanlardan bu adreslere para gönderilmediğini belirterek uyarının yanlış alarm olabileceğini ifade etmişti.

Şirketin son açıklaması ise eski adreslere ulaşan paraların hâlâ borsanın yürüttüğü bir süreçle yönetildiğini ortaya koydu. CoinDCX, 21 Ekim'de olağan dışı hareketleri fark ettiğini, ertesi gün zincir üzerindeki veriler ve kullanıcı bildirimleri üzerinden düzensiz fon transferlerini tespit ettiğini belirtti.

Ayrıntılı incelemede eski cüzdan altyapısındaki açıkların ve otomatik transfer sistemindeki aksamanın ortaya çıktığını açıklayan şirket, kamuoyunu bilgilendirmede daha erken davranabileceğini kabul etti.

ESKİ ADRESLERE PARA GÖNDERİLMEYE DEVAM EDİLDİ

CoinDCX, geçen yılki güvenlik olayının ardından eski cüzdan altyapısını kullanım dışına çıkarmıştı. Buna rağmen bazı kullanıcılar, uygulamada gösterilen güncel adresler yerine eski adreslere kripto para yatırmayı sürdürdü.

Borsa, bu şekilde gelen paraları iki ayrı işlemle yönettiğini açıkladı. Önce kullanıcının bakiyesi hesabına yansıtılıyor, ardından ayrı bir sistem fonları eski adresten güvenli CoinDCX cüzdanına taşıyordu. İkinci işlemdeki aksama, paraların eski adreste birikmesine yol açtı.

Şirkete göre kullanıcı hesaplarına bakiyeler önceden yansıtıldığı için kayıp müşterilere aktarılmadı. CoinDCX, aktif cüzdanların ve işlem sistemlerinin çalışmayı sürdürdüğünü, para yatırma ve çekme hizmetlerinde kesinti yaşanmadığını bildirdi.

Borsa, eski sistemlerdeki izleme ve kontrollerini güçlendireceğini açıkladı. Kullanıcılardan her transfer öncesinde uygulama veya internet sitesindeki güncel yatırma adresini kontrol etmelerini istedi. Eski adreslere verilen desteğin süreli olduğunu da hatırlattı.

Kripto ParaHindistanSon Dakika

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