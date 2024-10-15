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Kripto cüzdan kullanıcıları tehlikede

Kripto cüzdan kullanıcıları tehlikede

Kripto cüzdan devi Ledger'ın kullanıcıları, sahte "Clear Signing" özelliği aktivasyonu bahanesiyle kripto paralarını çalmayı amaçlayan yeni bir phishing (oltalama) saldırısıyla karşı karşıya. Eylül ayında 46 milyon dolar değerinde kripto para çalan phishing saldırıları, endüstri için artan bir tehdit oluşturuyor.

15.10.2024 15:22
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Kripto para dünyasının en güvenilir isimlerinden Ledger, yeni bir siber saldırı dalgasıyla mücadele ediyor. Saldırganlar, kullanıcıları 1 Kasım 2024'ten itibaren zorunlu olacağı iddia edilen sahte bir güvenlik özelliğini etkinleştirmeye ikna etmeye çalışıyor. Bu karmaşık dolandırıcılık yöntemi, kripto varlıklarını korumak için tasarlanmış Ledger cihazlarının güvenliğini geçersiz kılmayı amaçlıyor.

Ledger Kullanıcıları için Acil Güvenlik Uyarısı

Kripto varlık saklama konusunda güvenilir isimlerden Ledger, son günlerde ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldı. Dolandırıcılar, "Clear Signing" adı altında sahte bir güvenlik özelliği sunuyor. Bu sözde özellik, kullanıcıların kripto varlıklarını çalmayı hedefliyor.

Phishing e-postaları, Ledger ile ilişkili olmayan adreslerden gönderiliyor. Mesajlar, kullanıcıları kötü niyetli bağlantılara yönlendiriyor. Bu bağlantılar, hassas bilgileri ele geçirmeyi amaçlıyor.

Kripto sektörü için phishing saldırıları büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Eylül ayında yaklaşık 10.800 mağdurdan 46 milyon dolar çalındı. En büyük kayıp, 28 Eylül'de 32,43 milyon dolarlık bir saldırıyla yaşandı.

Uzmanlar, kripto kullanıcılarını şüpheli bağlantılara tıklamamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarıyor. Öte yandan Ledger, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kripto topluluğu, bu tür saldırılara karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması ve kullanıcı eğitiminin güçlendirilmesi, sektörün geleceği için kritik önem taşıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto cüzdan kullanıcıları tehlikede - Son Dakika

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