Kripto dernekleri ABD Adalet Bakanlığı\'na karşı birleşti

Paradigm, DeFi Education Fund ve Blockchain Association dâhil olmak üzere dokuz sektör örgütü, 8 Temmuz 2025'te Florida Bölge Mahkemesinde görülen Lewellen v. Bondi dosyasına destek görüş sunarak davacı geliştirici Michael Lewellen'i destekledi. Brif, ABD Adalet Bakanlığının 18 U.S.C. 1960 maddesini kullanarak lisanssız para aktarıcı kavramını açık kaynak kod yazarlarına genişletmesinin hukuka ve teknoloji politikasına aykırı olduğunu savundu. Geliştirici toplulukları, "fırın tavası üreticisini yemeğin suçundan sorumlu tutmak" benzetmesiyle özetledikleri yaklaşımın tarafsız kripto altyapısını tehdit ettiğini belirtti.

Büyük Kripto Grupları Açık Kaynak Kod Davasına Katıldı

Paradigm ve kripto grupları, açık kaynak kod geliştiricilerine yönelik federal davalara destek verdi. Adalet Bakanlığının para aktarım yasalarını yazılım geliştiricilere uygulamasına karşı açılan davada, kripto savunuculuk örgütleri birleşti.

DeFi Education Fund, Blockchain Association, Crypto Council for Innovation ve diğer kuruluşlar, Michael Lewellen lehine desteklerini sundu. Lewellen, merkezi olmayan bir DeFi protokolü geliştirdi ve bunu halka açık hale getirmeyi planlıyor. Koalisyon, Adalet Bakanlığının ABD Yasasının 18. başlığının 1960. bölümünü yanlış kullandığını savunuyor.

Dosyada, hükümetin açık kaynak yazılım yayınlayan geliştiricileri hedef aldığı belirtildi. Gruplar, para aktarımı tanımının, başkalarının bağımsız işlemler yapması için kod yazan geliştiricileri kapsayacak şekilde genişletilmesini eleştirdi. Bu yaklaşımı, kızartma tavasında pişirilen yemekten dolayı tava üreticisini suçlamaya benzettiler.

Adalet Bakanlığının tutumu, geliştiricilerin gizlilik artırıcı araçlar veya merkezi olmayan finansal altyapı oluşturmasını engelliyor. Hukuki ortam değişmezse, inovasyonun yurt dışına kayacağı uyarısında bulunuldu. Geliştiriciler, olası kovuşturmalarla karşı karşıya kalınca ya yurt dışına taşınacak ya da araçlarını yaratmayı bırakacak.

Tornado Cash davalarında programcılar aynı yasa kapsamında suçlamalarla karşı karşıya. Mahkemeden reddetme talebini geri çevirmesi ve davanın devam etmesine izin vermesi istendi. ABD Temyiz Mahkemesi, Coin Center'ın Tornado Cash yaptırımlarına karşı açtığı davayı reddetti. Kripto savunuculuk grubu ile Hazine Bakanlığı arasındaki ortak anlaşmayla dava sonlandırıldı.