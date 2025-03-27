Kripto devi ödemelerde sınırları kaldırmak için düğmeye bastı - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto devi ödemelerde sınırları kaldırmak için düğmeye bastı

Kripto devi ödemelerde sınırları kaldırmak için düğmeye bastı

Blockchain teknoloji şirketi Ripple, Afrika merkezli fintech Chipper Cash ile stratejik ortaklık kurdu. Anlaşma kapsamında Chipper Cash, uluslararası ödemelerinde Ripple Payments'ı kullanacak. Bu iş birliği, Afrika'da daha hızlı ve daha uygun maliyetli sınır ötesi ödemeler sağlamayı amaçlıyor ve Ripple'ın bölgedeki genişleme stratejisini destekliyor.

27.03.2025 17:31
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Blockchain ödeme teknolojileri alanında öncü şirketlerden Ripple, Afrika merkezli finans teknolojisi şirketi Chipper Cash ile önemli bir iş birliğine imza attı. Kısa bir süre önce duyurulan anlaşma, Afrika kıtasında sınır ötesi para transferlerinin daha hızlı ve daha ekonomik hale getirilmesini hedefliyor. Bu stratejik ortaklık kapsamında Chipper Cash, uluslararası işlemlerinde Ripple Payments altyapısını kullanmaya başlayacak.

Blockchain Teknolojisi Afrika Finans Sistemlerini Dönüştürüyor

Ripple, Afrika merkezli finans teknolojisi şirketi Chipper Cash ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Dün duyurulan iş birliği kapsamında Chipper Cash, sınır ötesi işlemlerinde Ripple Payments teknolojisini kullanacak.

İki şirket arasındaki bu iş birliği, Afrika kıtasında uluslararası para transferlerinin daha hızlı, daha ekonomik ve daha verimli hale getirilmesini hedefliyor. Ripple'ın Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Reece Merrick, anlaşmayı şirketin bölgedeki büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Merrick, "Afrikalı tüketiciler ve işletmeler Blockchain teknolojisinin potansiyelini giderek daha fazla fark ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, teknolojilerini Chipper Cash platformuna entegre ederek sınır ötesi ödemelerin hızını artırırken maliyetleri düşürdüklerini ve bu şekilde ilgili pazarlarda ekonomik büyümeyi teşvik ettiklerini belirtti.

Bu ortaklık, Blockchain teknolojisinin Afrika genelinde, özellikle havale ve ödeme sektörlerinde artan bir ivmeyle benimsendiği bir dönemde gerçekleşti. Chainalysis tarafından yakın zamanda yayımlanan bir rapora göre, stablecoinler artık Sahra Altı Afrika'daki toplam işlem hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor. Benzer şekilde, 2024 yılının sonlarında yayımlanan başka bir rapor, Afrika'daki çeşitli gelişmekte olan ekonomilerin dijital varlık merkezi olma potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Ripple yöneticisi, havale pazarının büyümesiyle birlikte pek çok şirketin operasyonel verimlilik artışı sağlayan Blockchain teknolojisini benimsemeye başladığının altını çizdi. Chipper Cash'in kurucu ortağı ve CEO'su Ham Serunjogi ise kripto destekli ödemelerin Afrika'da geniş kapsamlı etkileri olacağını vurguladı.

Serunjogi, "Kripto destekli ödemeler, finansal kapsayıcılığı artırma, küresel pazarlara erişimi hızlandırma ve Afrika'daki işletmeleri ve bireyleri güçlendirme potansiyeline sahiptir." dedi. Ripple teknolojisini entegre ederek müşterilerinin daha hızlı ve daha düşük maliyetle ödeme alabilmelerini sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Bu yeni ortaklık, Ripple'ın 2023 yılında imzaladığı ve 27 Afrika ülkesi ile Avustralya, Birleşik Krallık ve Körfez İş Birliği Konseyi ülkeleri arasındaki ödemeleri işlemek için altyapısını kullanan Onafriq anlaşmasını da genişletiyor.

Ripple ayrıca Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde kripto para destekli ödemeler sunabilmek için Dubai'den lisans aldı. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na karşı kazandığı davanın ardından faaliyetlerini daha da hızlandırması bekleniyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, mahkeme kararının şirket için büyük bir netlik sağladığını belirterek, "Artık nasıl ilerlemek istediğimize kendimiz karar verebilecek konumdayız." ifadelerini kullandı.

Haber için görüş alınmak üzere Ripple ve Chipper Cash'e ulaşıldı, ancak henüz bir yanıt alınamadı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto devi ödemelerde sınırları kaldırmak için düğmeye bastı - Son Dakika

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