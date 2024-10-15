Kripto devi SEC\'e karşı savaş açtı

Kripto Para

Coinbase tarafından yapılan mahkeme başvurusu, kripto varlıklarının yasal statüsü konusundaki belirsizliği giderme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ethereum'un (ETH) menkul kıymet olup olmadığı tartışması, sektörün geleceğini şekillendirebilecek kritik bir konu haline geldi.

Coinbase ve SEC Arasındaki Gerilim Mahkemeye Taşındı

Coinbase, SEC'den talep ettiği belgeleri elde etmek için Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, SEC'in bir varlığın menkul kıymet olup olmadığına dair soruşturmalarıyla ilgili iç ve dış iletişimlerini talep ediyor.

Bu hamle, Coinbase'in Haziran ayında SEC ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC) açtığı davanın devamı niteliğinde. Şirket, bu kurumların FOIA taleplerine uymadığını iddia ediyor.

Coinbase hukuk yetkilisi Paul Grewal, SEC'in başlangıçta FOIA'dan muaf olduğunu iddia ettiğini, ancak son zamanlarda bunun doğru olmayabileceğini söylediğini belirtti. SEC şimdi, Coinbase'in istediği belgeleri üretmek için üç yıl süre istediği öne sürüyor.

Dava, kripto para sektöründeki düzenleyici boşluğunu vurguluyor. Ethereum'un statüsü ve SEC'in diğer kripto projelere yönelik tutumu, yatırımcıları ve girişimcileri tedirgin ediyor.

Bu yasal mücadele, kripto endüstrisinin geleceğini şekillendirebilir. Mahkemenin vereceği karar, SEC'in kripto varlıklara yönelik yaklaşımını netleştirebilir ve sektördeki düzenleyici çerçeveyi etkileyebilir.