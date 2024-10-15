Kripto devi SEC'e karşı savaş açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto devi SEC'e karşı savaş açtı

Kripto devi SEC\'e karşı savaş açtı

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) menkul kıymet yasalarını kripto paralara nasıl uyguladığına dair belgeleri elde etmek için mahkemeye başvurdu. Şirket, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) taleplerine uymadığı gerekçesiyle SEC'e dava açtı.

15.10.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase tarafından yapılan mahkeme başvurusu, kripto varlıklarının yasal statüsü konusundaki belirsizliği giderme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ethereum'un (ETH) menkul kıymet olup olmadığı tartışması, sektörün geleceğini şekillendirebilecek kritik bir konu haline geldi.

Coinbase ve SEC Arasındaki Gerilim Mahkemeye Taşındı

Coinbase, SEC'den talep ettiği belgeleri elde etmek için Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, SEC'in bir varlığın menkul kıymet olup olmadığına dair soruşturmalarıyla ilgili iç ve dış iletişimlerini talep ediyor.

Bu hamle, Coinbase'in Haziran ayında SEC ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC) açtığı davanın devamı niteliğinde. Şirket, bu kurumların FOIA taleplerine uymadığını iddia ediyor.

Coinbase hukuk yetkilisi Paul Grewal, SEC'in başlangıçta FOIA'dan muaf olduğunu iddia ettiğini, ancak son zamanlarda bunun doğru olmayabileceğini söylediğini belirtti. SEC şimdi, Coinbase'in istediği belgeleri üretmek için üç yıl süre istediği öne sürüyor.

Dava, kripto para sektöründeki düzenleyici boşluğunu vurguluyor. Ethereum'un statüsü ve SEC'in diğer kripto projelere yönelik tutumu, yatırımcıları ve girişimcileri tedirgin ediyor.

Bu yasal mücadele, kripto endüstrisinin geleceğini şekillendirebilir. Mahkemenin vereceği karar, SEC'in kripto varlıklara yönelik yaklaşımını netleştirebilir ve sektördeki düzenleyici çerçeveyi etkileyebilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto devi SEC'e karşı savaş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:44:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto devi SEC'e karşı savaş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.