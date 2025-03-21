Kripto devi Tether ABD Hazine Tahvillerinin yedinci büyük alıcısı oldu

Stablecoin devi Tether, dünya genelinde ABD Hazine tahvillerinin yedinci büyük alıcısı konumuna yükselerek Kanada ve Tayvan gibi gelişmiş ekonomileri geride bıraktı. Şirket, 33.1 milyar dolarlık Hazine tahvili alımıyla küresel finans sahnesinde önemli bir aktör olduğunu kanıtladı. Bu gelişme, hem stablecoin piyasasının büyümesinin sürdüğünü hem de ABD'deki düzenleyici çerçevenin olgunlaşmakta olduğunu gösteriyor.

Tether Kanada'yı Geride Bıraktı

Tether, dünya çapında ABD Hazine tahvillerinin en büyük yedinci alıcısı konumuna yükseldi. Stablecoin devi, Kanada ve Tayvan gibi gelişmiş ekonomileri geride bırakarak 33.1 milyar doların üzerinde Hazine tahvili satın aldı. Bu rakam, listedeki ilk sırada yer alan Cayman Adaları'nın 100 milyar doları aşan yatırımının gerisinde kalsa da tek bir kuruluş için dikkat çekici bir seviyeye ulaşmış durumda.

Tether CEO'su Paolo Ardoino sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tether, 2024 yılında ülkelere kıyasla ABD Hazinelerinin en büyük 7. alıcısı oldu." ifadelerini kullandı. Ardoino ayrıca, Lüksemburg ve Cayman Adaları rakamlarının tüm hedge fonlarının alımlarını içerdiğini, Tether'in rakamlarının ise tek bir şirketin yatırımlarını temsil ettiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük stablecoini USDT'yi çıkaran Tether, ABD Hazine tahvillerine yaptığı yatırımlarla Meksika, Norveç ve Hong Kong gibi birçok ülkeyi geride bırakmış oldu. Şirket, dolar sabitli stablecoini desteklemek amacıyla ABD hükümeti tarafından ihraç edilen ve piyasadaki en güvenli ve likit yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen kısa vadeli borçlanma senetlerine yatırım yapıyor.

Bu gelişme, hem yatırımcılar hem de ABD'li kanun yapıcılar arasında stablecoinlerin benimsenmesinin arttığı bir döneme denk geliyor. Kripto para analiz şirketi IntoTheBlock'un uzmanlarına göre, stablecoin arzı kısa süre önce 219 milyar doları aşarak yükselmeye devam ediyor. Analistler, bu durumun piyasanın boğa koşusunun zirvesinden ziyade "muhtemelen hala döngünün ortasında" olduğuna işaret ettiğini belirtiyorlar.

Öte yandan, ABD'de kripto para düzenlemeleri konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Blockchain Derneği CEO'su Kristin Smith, New York'ta düzenlenen 2025 Dijital Varlık Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD milletvekillerinin Ağustos ayına kadar stablecoinler ve kripto para piyasası yapısı için kurallar belirleyen mevzuatı geçirme yolunda ilerlediklerini söyledi.

Smith'in belirttiği zaman çizelgesi, Başkan'ın Dijital Varlıklar Danışmanları Konseyi'nin yönetici direktörü Bo Hines'ın 18 Mart'ta dile getirdiği, önümüzdeki aylarda kapsamlı stablecoin mevzuatı görüleceği yönündeki tahminleriyle örtüşüyor. Smith, "Bence bunları Ağustos ayına yetiştirmeye çok yakınız, şu anda perde arkasında bunun üzerinde çok çalışıyorlar" dedi.

Smith sözlerine, "Temsilciler Meclisi ve Senato'daki ilgili komitelerin başkanları ve Beyaz Saray bir şeyler yapmak istediğinde ve Kongre'de iki partinin oylarıyla bunu gerçekleştirdiğinde iyimser oluyorum." diyerek devam etti.