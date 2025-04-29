Kripto devinden Orta Doğu açılımı: Circle\'a Abu Dabi\'de dev onay

Stablecoin ihraççısı Circle, Abu Dabi'den aldığı ilk onayla Orta Doğu genelindeki faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bölgenin finansal teknoloji merkezi olan Abu Dabi, şirketin küresel büyüme stratejisi için kritik bir basamak oluşturuyor. Bu gelişme, hem yerel düzenleyiciler hem de kripto ekosistemi tarafından yakından takip ediliyor.

Circle, Bölgesel Ekosistemde Derinleşmek İçin İlk Adımı Attı

Abu Dabi Global Market (ADGM) bünyesindeki Finansal Hizmetler Düzenleyici Otoritesi (FSRA), Circle'a para transferi hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermesi için prensipte onay vererek şirketin tam lisans alma yolunda ilerlemesini sağladı. Circle, geçen yıl bu finans merkezinde şirket kurarak bölgedeki varlığını güçlendirmeye başlamıştı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jeremy Allaire, gün içinde yaptığı açıklamada, "Bu onay, zincir üstü ekonomiyi benimseyen pazarlarda derin kökler oluşturma stratejimizi ilerletiyor ve bölgede yatırım ile inovasyon için yeni yollar oluşturuyor." dedi. Aynı zamanda, Abu Dabi'nin teknoloji ekosistemi Hub71 ile ortaklık kurduklarını duyuran Circle, dijital düzenleyici sanal ortam, girişimcilere sağlanan hibeler ve kurumsal ağlara erişim gibi imkanlardan yararlanmayı amaçlıyor.

Şirketin daha fazla ayrıntıya girmekten kaçınması ise ABD'de halka açık bir şirket olarak listelenmek üzere evrak sunduktan sonra başlayan "sessiz dönem" kuralıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle, bölgedeki ileri aşama planları hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Stablecoinler, Blockchain tabanlı ekonominin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu varlıklar, kripto ticaretinde yaygın kullanımlarının yanı sıra bankacılık sistemine göre daha hızlı ve uygun maliyetli işlem imkânı sunduğu için günlük ödemelerde de tercih ediliyor. Piyasa verilerine göre toplam stablecoin piyasa değeri 230 milyar dolar civarında bulunuyor.

Circle'ın amiral gemisi sayılan USDC, devlet tahvilleri gibi dolar varlıklarıyla bire bir destekleniyor. Şirket, 2025 yılında yüzde 40'ın üzerinde büyüme hedefiyle 62 milyar dolarlık USDC arzına ulaşarak sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Dünya genelinde stablecoin düzenlemeleri hız kazanırken Circle, özellikle MiCA düzenlemeleriyle uyumlu yapısıyla Avrupa Birliği'nde öncü konuma yükseldi. Ayrıca, son dönemde Japonya'da da USDC piyasaya sürerek küresel yayılımını sürdürdü.