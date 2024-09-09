Kripto devinin yeni yatırımı herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto devinin yeni yatırımı herkesi şaşırttı

Kripto devinin yeni yatırımı herkesi şaşırttı

Stablecoin devi Tether, beklenmedik bir hamleyle tarım sektörüne adım attı. Güney Amerika merkezli tarım devi Adecoagro SA'nın hisselerinden yüzde 9,8'lik bir pay satın alan Tether, 102 milyon dolarlık bu yatırımla şirketin en büyük üçüncü hissedarı konumuna yükseldi.

09.09.2024 10:24
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Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin şirketi Tether, beklenmedik bir hamleyle tarım sektörüne adım attı. Güney Amerika merkezli tarım devi Adecoagro SA'nın hisselerinden yüzde 9,8'lik bir pay satın alan Tether, 102 milyon dolarlık bu yatırımla şirketin en büyük üçüncü hissedarı konumuna yükseldi. Bu sürpriz hamle, Tether'ın yatırım portföyünü çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülürken, kripto para sektörünün geleneksel ekonomiyle olan bağlarını güçlendirme çabalarına da işaret ediyor.

Kripto Devi Tarıma Yöneliyor

Stablecoin sektörünün öncü isimlerinden Tether, beklenmedik bir hamleyle tarım sektörüne adım attı. Şirket, Güney Amerika merkezli tarım devi Adecoagro SA'nın hisselerinden önemli bir pay satın alarak dikkatleri üzerine çekti.

Yapılan açıklamaya göre Tether, Nasdaq borsasında AGRO koduyla işlem gören Adecoagro'nun yüzde 9,8'lik hissesini 102 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı. Bu satın almayla birlikte kripto para şirketi Tether, Adecoagro'nun en büyük üç ortağından biri konumuna yükseldi.

Piyasa değeri 1,2 milyar dolar civarında olan Adecoagro, Arjantin'in önde gelen süt ve pirinç üreticisi olarak tanınıyor. Şirket aynı zamanda Brezilya'da şeker kamışı ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra Arjantin ve Uruguay'da soya fasulyesi ile mısır üretimi de gerçekleştiriyor.

Tether cephesinden yapılan açıklamada, bu yatırımın şirketin portföy çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Şirket sözcüsü, tarım arazisinin Bitcoin ve altın gibi mevcut yatırımlarını tamamlayıcı nitelikte, nadir bulunan ve uzun vadede yüksek getiri potansiyeline sahip bir varlık sınıfı olduğunu belirtti. Tether açıklamasında, tarım arazilerinin tarih boyunca jeopolitik çalkantı dönemlerinde güvenli bir sığınak işlevi gördüğüne dikkat çekildi.

Bu hamle, Tether'ın Nisan ayında duyurduğu yeniden yapılanma planının ardından geldi. Şirket, faaliyetlerini Tether Finance, Tether Data, Tether Tech ve Tether Edu olmak üzere dört ana bölüme ayıracağını açıklamıştı. Tether'in Adecoagro yatırımının hangi bölüm tarafından yönetileceği henüz netlik kazanmadı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, 2024'ün ilk yarısında elde edilen 5,2 milyar dolarlık rekor kârın ardından yaptığı açıklamada, şirketin önümüzdeki dönemde geliştirme, yatırım ve uyum ekiplerini büyütmeye odaklanacağını ve 2025 yılına kadar çalışan sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Kripto para şirketi, son dönemde yatırım atağına kalkmış durumda. Tether, Adecoagro hamlesi öncesinde Tayvan merkezli XREX borsasına ve Nasdaq'ta işlem gören Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer'e de yatırım yaparak portföyünü genişletmişti.

Tether'ın bu beklenmedik tarım yatırımı, kripto para sektörünün geleneksel ekonomiyle olan bağlarını güçlendirme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde şirketin yeni yatırım hamleleriyle gündeme gelmesi bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Kripto devinin yeni yatırımı herkesi şaşırttı - Son Dakika

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