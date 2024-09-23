Kripto dünyası ABD seçim senaryolarını değerlendiriyor

Kripto Para

Kripto varlıklar son dönemde güçlü bir performans gösterirken Bernstein analistleri bu yükselişin arkasındaki beş temel faktörü mercek altına aldı. ETF akışları, gevşek para politikası ve madencilik sektöründeki toparlanma, piyasayı yukarı yönlü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Analistler ayrıca yaklaşan ABD seçimlerinin kripto düzenlemeleri üzerindeki olası etkilerini de değerlendirerek, sektörün geleceğine dair öngörülerini paylaştı.

Analistler Bitcoin Ve Ethereum Yükselişini Ele Aldı

Bernstein tarafından yayımlanan kapsamlı rapor, kripto para piyasasının son dönemdeki yükselişini etkileyen beş temel faktörü ortaya koyuyor. Bu faktörler arasında ETF akışları, gevşek para politikası, madencilik sektöründeki gelişmeler, kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve yaklaşan ABD başkanlık seçimleri bulunuyor.

Kripto topluluğu hem Harris hem de Trump'ın kripto politikalarına dair daha fazla netlik bekliyor. Bernstein analistleri, Trump'ın kazanması durumunda piyasa atmosferinin daha güçlü olabileceğini tahmin ediyor. Bu durumun, yeni bir politika başlangıcını ve Bitcoin'in ötesinde Merkeziyetsiz Finans (DeFi), varlık tokenizasyonu ve NFT'ler için daha geniş bir düzenleyici desteği işaret edebileceği belirtiliyor.

ETF akışları, kripto piyasasındaki son rallinin arkasındaki önemli faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Spot Bitcoin ETF'leri, son birkaç aydaki dalgalı fiyat hareketine rağmen net pozitif kalmaya devam etti ve geçen hafta 397,2 milyon dolar net giriş kaydetti. Toplam net girişler şu anda 17,7 milyar dolara ulaştı.

Fed'in yumuşak para politikası da kripto varlıkların değerlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Analistler, para politikasının daha da gevşemesi ve potansiyel olarak zayıf bir ABD dolarının Bitcoin için olumlu bir ortam yaratabileceğini vurguluyor.

Bitcoin madencilik sektörü, Nisan ayındaki dördüncü yarılanma olayından bu yana bir çeyrek geçmesiyle birlikte toparlanma işaretleri veriyor. Verimsiz madenciler piyasadan çıkarken, diğerleri Bitcoin envanterlerinin bir kısmını elden çıkardı. Bu durum, sektörün yeni bir denge arayışında olduğunu gösteriyor.

Büyük Bitcoin satışlarına yönelik korkular da hafifliyor. Alman ve ABD hükümetlerinin son satışlarını tamamlaması ve piyasanın Mt. Gox dağıtımlarından yaklaşık 8 milyar dolarlık satışı tolere etmesi, bu endişeleri gideriyor. Aynı zamanda MicroStrategy, son haftalarda daha fazla Bitcoin satın almak için öz sermaye ve dönüştürülebilir piyasalardan 2 milyar doların üzerinde fon topladı.